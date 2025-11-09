متى ينتهي وجع استثمارات الضمان السياحية.. فندق مأدبا إن نموذجاً

الخبير موسى الصبيحي

دفع رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الدكتور عزالدين كناكرية منذ ثلاث سنوات مضت على تولّيه منصبه بقوة لإنجاز عدد من الاستثمارات السياحية التي كانت معطّلة منذ سنوات طويلة، وكان من بينها فندق عمّان الشام بالاس الذي كان معطَّلاً منذ العام 2016 قبل أن يعاد تشغيله وافتتاحه باسم فندق جنة عمان Amman Paradise Hotel العام الماضي.

كما ضغط بقوة لإنجاز مشروع تطوير فندق كراون بلازا البتراء وهو أهم مرفق سياحي للضمان ويقع على أهم بقعة استراتيجية في المنطقة، ولكنّه مغلق منذ العام 2012، وكان يُدرّ على الضمان أرباحاً سنوية تتراوح ما بين( 1.5) مليون دينار إلى ( 2 ) مليون دينار، ويُشغّل حوالي 150 شخصاً. وها هو الفندق في المراحل الأخيرة من الإنجاز، وسيعاد افتتاحه مطلع العام القادم إن شاء الله. كما دفع الرئيس كناكرية باتجاه إعادة تأهيل وتشغيل الاستراحات السياحية الست التي يمتلكها الضمان في أفضل المواقع بالمملكة، وتم تأجير وإعادة تشغيل معظمها خلال السنة الحالية والسنة الماضية.

اليوم أنا أدعو وأضغط بشدة من أجل معالجة مشكلة فندق مأدبا إن (Madaba Inn Hotel) الذي يتربّع أيضاً على أفضل موقع بوسط مدينة مأدبا والمعطّل منذ بضع سنوات دون أي سبب او مبرّر مقنع، وكلما تقودني الطريق للمرور بالفندق وسط مدينة السياحة الجميلة مأدبا، ينتابني شعور عميق بالامتعاض، فهذا المرفق السياحي تم إنشاؤه من أموال العمال المشتركين بالضمان بكلفة بالملايين، ولا يجوز أن يتحوّل إلى مكرهة صحية أو اجتماعية، وينبغي أن يقوم بدوره الاجتماعي والاقتصادي بكفاءة وفاعلية.

إنه مع الأسف وجع محفظة الاستثمارات السياحية لدى صندوق استثمار أموال الضمان الذي أنشأ شركة اسمها (الشركة للوطنية للتنمية السياحية) بهيئة مديرين وموظفين لإدارة محفظته السياحية التي مع الأسف تُسجّل أرباحاً صفرية إن لم يكن خسائر منذ عدة سنوات.

أدعو رئيس الصندوق الأكرم إلى ممارسة دوره ومسؤوليته في الضغط بقوة من جديد لإعادة الألق إلى فندق الضمان مأدبا إن بأسرع وقت ممكن.