حزب البناء الوطني: رفض قرار الجمعية الأمريكية بإنهاء عضوية الدكتور كامل العجلوني

وطنا اليوم-تابع حزب البناء الوطني ببالغ الاهتمام والإدانة قرار الجمعية الأمريكية لأطباء الغدد الصماء بإنهاء عضوية الطبيب الأردني البارز، الدكتور كامل العجلوني، واتهامه بما يسمى “معاداة السامية”، على خلفية مواقفه السياسية الداعمة لقضايا الأمة ورفضه للإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة وتجويعهم ومنع الدواء عنهم.

ويؤكد الحزب أن مواقف الدكتور العجلوني تنسجم مع الثوابت الوطنية الأردنية، ومع مواقف المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، التي كانت دائمًا نصيرًا لقضايا الأمة العربية والإسلامية، ومدافعًا صلبًا عن الحقوق الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية.

ويعرب حزب البناء الوطني عن رفضه القاطع لهذا القرار، مطالبًا الجهات المعنية بإعادة النظر فيه، وإعلاء العدالة والحق في حماية الأطباء من القرارات الأحادية التي تمس سمعتهم المهنية والسياسي