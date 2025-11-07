صلبان معقوفة رُسمت بالدم على سيارات ومبانٍ تثير صدمة في هاناو الألمانية

وطنا اليوم:كشفت السلطات الألمانية عن حوادث تخريب شهدتها مدينة هاناو التابعة لولاية هِسِّن، تمثّلت في رسم صلبان معقوفة (ترمز للنازية) باستخدام دمٍ بشري، على عدد كبير من السيارات وواجهات المباني، مؤكدة توقيف المشتبه فيه.

وذكرت مديرية شرطة جنوب شرق هِسِّن، في بيانٍ الخميس، أن أحد الأشخاص لاحظ مساء الأربعاء وجود سائلٍ أحمر على سيارة كانت مركونة في شارع بلانتاغن، فقدم بلاغًا للشرطة.

وأوضح البيان أن السائل استُخدم لرسم صليب معقوف على غطاء محرّك السيارة، وأنه بعد فحص المنطقة تبيّن وجود الرمز نفسه على العديد من السيارات وصناديق البريد وواجهات المباني.

وسجلت السلطات الألمانية تضرر نحو 50 سيارة من الحادث، حيث رُسم على معظمها الصليب المعقوف المحظور استخدامه في ألمانيا.

ووفقًا للبيان، أظهرت التحاليل المخبرية أن السائل الأحمر دمٌ بشري، دون الكشف عن مصدره أو كيفية الحصول عليه.

وفتحت السلطات تحقيقًا في الحادث بتهمتَي “إلحاق الضرر بالممتلكات” و”استخدام رموز مخالفة للدستور”.

كما دعت كل من لديه معلومات عن الحادث إلى التواصل مع الشرطة.

وفي بيانٍ ثانٍ، أعلنت مديرية شرطة جنوب شرق هِسِّن القبض على مشتبهٍ فيه يبلغ 31 عامًا في منزله بعد تلقي بلاغٍ ضده.

وتبيّن أن المشتبه فيه مواطنٌ روماني، وأن نتائج فحص الكحول أظهرت وجود 1.20 بروميل من الكحول في دمه.

وتفيد المؤشرات الأولية لدى الادعاء العام والشرطة بأن هذا الشخص أقدم على فعلته كردّ فعلٍ مفاجئ ناتجٍ عن مشكلاتٍ في مكان عمله.

وأوضحت الشرطة أن المشتبه فيه سيُحال إلى عيادةٍ للأمراض النفسية بعد استكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وقال عمدة مدينة هاناو كلاوس كامينسكي، في تصريحاتٍ للصحافيين، إنه أصيب بصدمةٍ جراء رسم الصليب المعقوف بالدم على السيارات والمباني.

وأشار كامينسكي إلى هجومٍ عنصري سابق شهدته المدينة في 19 فبراير/شباط 2020، وأودى بحياة 9 أشخاص.

وتابع: “مثل هذه الحادثة في مدينتنا، التي تأثرت بعمق جراء الهجوم العنصري في 19 فبراير 2020، تسببت بصدمةٍ كبيرة”.

وأكد أن مدينة هاناو تقف ضد الكراهية والعنصرية، مضيفًا: “ما حدث هنا يتجاوز حدود اللطف والإنسانية”.

وأوضح عمدة مدينة هاناو أن البلدية تقدّمت بشكوى على خلفية الحادث.

وأردف: “لا مكان للصليب المعقوف في هاناو، ولن نسمح لمثل هذه الرموز بأن تزرع الخوف أو الانقسام”.