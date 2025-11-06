بنك القاهرة عمان
صحفي إيطالي يفقد عمله لطرحه سؤالاً عن غزة

15 ثانية ago
صحفي إيطالي يفقد عمله لطرحه سؤالاً عن غزة

وطنا اليوم:تم طرد الصحفي غابرييل نونزياتي من وكالة الأنباء الإيطالية Agenzia Nova بعد أن سأل في مؤتمر صحفي للمفوضية الأوروبية عما إذا كان ينبغي لإسرائيل أن تدفع تكاليف إعادة إعمار قطاع غزة.
وقال الصحفي لمجلة “بوليتيكو” الأوروبية إنه تلقى “مكالمات متوترة” من الإدارة في الأيام التي أعقبت الإحاطة الإعلامية، وفي 27 أكتوبر تم إبلاغه بإنهاء عقده.
وأكدت إدارة وكالة Agenzia Nova فصل الصحفي في بيان لصحيفة “بوليتيكو”، مشيرة إلى أن السؤال الذي طرح في إحاطة المفوضية الأوروبية أظهر “سوء فهم للمبادئ الأساسية للقانون الدولي”.
وقالت آنا لورا أوريكو، عضو البرلمان عن حزب “حركة النجوم الخمس” المعارض، إنه “من المخجل” أن تتخذ المؤسسة الإعلامية مثل هذا القرار.
ونقلت صحيفة “إل فاتو كوتيديانو” عنها قولها: “نعرب عن تضامننا الكامل مع نونزياتي وندعم كل من يدعو إلى الحقيقة والشفافية واحترام حرية الصحافة”.
وخلال إحاطة إعلامية للمفوضية الأوروبية في 13 أكتوبر، تساءل نونزياتي عما إذا كان ينبغي لإسرائيل تمويل إعادة إعمار قطاع غزة. ورفض ممثل المفوضية الأوروبية الإجابة على السؤال.


