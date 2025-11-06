الإحصاءات العامة: إنتاج زيت الزيتون أقل من المعدل الموسمي بنسبة 44.2٪

وطنا اليوم:أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري الأول ضمن هذا الموسم، لرصد إنتاج زيت الزيتون في معاصر المملكة، وذلك ضمن المسح السنوي لمعاصر زيت الزيتون لعام 2025.

وأظهرت البيانات أن كميات الزيت المنتجة حتى تاريخ 1/11/2025 بلغت 1,419 طناً، وبحسب البيانات التاريخية، فإن معدل الإنتاج العام خلال السنوات (2025–2012) بلغ نحو 2,542 طناً في ذات الفترة من الموسم، مما يعني أن إنتاج شهر تشرين أول من عام 2025 شكّل %55.8 فقط من المعدل الموسمي العام، وهو ما يشير إلى أداء ضعيف مقارنةً بالمواسم السابقة بنسبة 44.2%.

وهذه النتائج تؤشر أن موسم هذا العام من إنتاج زيت الزيتون سيسجل انخفاضاً ملحوظاً في إنتاج زيت الزيتون، وتعكس تباطؤًا في وتيرة الإنتاج مقارنة بالمواسم السابقة، حيث تشير التقارير السابقة أن معدل الإنتاج لزيت الزيتون يبلغ نحو 25 ألف طن سنوياً، وأن كمية الإنتاج في الموسم الماضي (2024) بلغت ذروتها التاريخية وبلغت 35,828 طن.

وبينت دائرة الإحصاءات العامة استمرارها في رصد كميات الزيت المنتجة في معاصر الزيتون حتى نهاية موسم العصر، وذلك من خلال المسح الميداني الذي يُنفّذ سنويًا بالتعاون مع وزارة الزراعة، بهدف توفير بيانات دقيقة وشاملة تدعم اتخاذ القرارات والسياسات الزراعية المناسبة.