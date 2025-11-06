الفنانة جوليت عواد تُشرف على اختبارات منح التفوق الفني في جامعة البترا

وطنا اليوم:نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة البترا اختبارات منح التفوق الفني بمشاركة نحو خمسين طالبًا وطالبة، تقدموا للاستفادة من هذه المنح التي توفرها الجامعة سنويًا للطلبة من أصحاب المواهب الإبداعية والفنية والثقافية.

وشاركت الفنانة القديرة جوليت عواد في الإشراف على اختبارات منح التفوق الفني لهذا العام، وأبدت إعجابها بالمواهب الإبداعية لدى طلبة الجامعة، وبالمرافق والخدمات المميزة التي توفرها الجامعة لطلبتها، وتشجيعها لهم ودعمها في المجالين التعليمي والإبداعي.

يُذكر أن لجنة الاختبارات تألفت من الفنانة جوليت عواد، والسيدة عفاف العتيبي رئيس قسم النشاط الثقافي والفني والاجتماعي في عمادة شؤون الطلبة، والسيد عبد الفتاح أبو فودة مشرف فرقة كورال الجامعة.

وثمّن الأستاذ الدكتور إياد الملاح مشاركة الفنانة جوليت عواد في الإشراف على المواهب الإبداعية لدى طلبة جامعة البترا، ومبادرتها في تقديم دورات متخصصة لصقل وتعزيز مهارات الطلبة الفنية.