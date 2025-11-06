بنك القاهرة عمان
الإعلام في العالم

24 ثانية ago
الإعلام في العالم

أ.د. مصطفى عيروط
الإعلام في العالم مهنه وليست وظيفة روتينية وعندما تصبح وظيفه روتينيه يبدأ الانحدار والضعف

سيفشل الإعلام غير المهني ومهما كانت الواسطه والمحسوبية خاصة ممن تسللوا إلى مواقع اداريه اعلاميه في اعلام عالمي

فالاعلامي المهني مثقف/ متابع/ شجاع بالحق/ مقنع مؤثر/ قادر على المواجهه/ متمكن/ يدير برامج و يكتب و يحلل وفي دول تتسابق محطات ومواقع اعلاميه لاستقطاب الإعلاميين المهنيين الأقوياء خبرة وثقافة وتأهيلا

والإعلامي المهني يعمل لوطنه بإخلاص وانتماءوولاء مطلق ومهنيه
وكما قال في أحد منشوراته الاخ الإعلامي المهني المقيم في امريكا بشار جرار بأن الإعلامي المهني لا يتقاعد ولا يتم تقاعده الا بمغادرة الدنيا
ولذلك قوة اي دوله قويه أو تسعى وتعمل نحو التطوير والتحديث في اعلام مهني قوي والان في مواقع الكترونيه و قنوات تواصل اجتماعي قويه – مخلصون لوطنهم يمارسون النقد البناء وإظهار النجاح والانجازات وليس جلد الذات

والإعلامي المهني القدير يعرف ما يكتب وما يقول وما يصرح ويتحدث به

فالاعلام المهني الوطني- لاي دوله – القوي سلاح بتار بجانب جيشها وأجهزتها الامنيه
والتقييم عالميا ضروري باستمرار للإدارات بما فيها الإعلام الوطني والتغيير الجذري الضروري دائما لاي مكان فيه ضعف وتراجع وعدم إنجاز وتسلل وتغلغل غير الكفاءات فيه.


