اطلاق منصة الترقيم الإلكتروني للأغنام في جميع محافظات المملكة

وطنا اليوم:أطلقت وزارة الزراعة منصة الترقيم الإلكتروني للأغنام، في جميع محافظات المملكة.

وأعلنت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أنها استكملت جميع الإجراءات اللازمة للبدء في عمليات الترقيم الإلكتروني للأغنام في جميع محافظات المملكة، من خلال 47 مركز ترقيم موزعة في مختلف المناطق، وذلك بعد إطلاق حملة تجريبية شملت جميع مراكز الترقيم في المحافظات.

وأوضحت أن عمليات الترقيم تستهدف أصحاب الحيازات الجديدة، وأصحاب الحيازات التي لم يتم ترقيمها إلكترونيا سابقا، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنظيم قطاع الثروة الحيوانية وتحسين دقة البيانات المتعلقة به.

ودعت الوزارة مربي الثروة الحيوانية إلى ضرورة التسجيل عبر منصة الوزارة الإلكترونية لاستكمال إجراءات الترقيم، ومراجعة مديريات الزراعة في المحافظات والألوية للحصول على التعليمات والتفاصيل المتعلقة بآلية الترقيم الإلكتروني