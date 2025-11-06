جامعة البترا تستضيف مدير عام الضمان في جلسة حوارية حول الحقوق والمزايا التأمينية

وطنا اليوم:نظّم نادي العاملين في جامعة البترا جلسةً حوارية توعوية بعنوان “الحقوق والمزايا التأمينية في قانون الضمان الاجتماعي”، بحضور عمداء الكليات، ومديري الدوائر والمراكز العلمية، وجمع كبير من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة. وقال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم خلال اللقاء الذي أداره رئيس نادي العاملين وعميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، إن الجامعة تحرص على تعزيز الوعي لدى العاملين من خلال عقد مثل هذه اللقاءات، مقدّماً شكره لنادي العاملين على تنظيم اللقاء وإتاحة الفرصة للحوار المباشر مع مؤسسات الدولة الوطنية. من جانبه، أعرب مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور جاد الله الخلايلة عن شكره لإدارة الجامعة ولنادي العاملين على هذه المبادرة التوعوية، مؤكداً أهمية الشراكة مع جامعة البترا في توعية العاملين والطلبة بأهمية الضمان الاجتماعي لما تشكّله الجامعة من صرح علمي متميّز وبيئة أكاديمية راقية يُحتذى بها. وأكد الخلايلة أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تُعدّ أحد أهم أذرع الحماية الاجتماعية في المملكة، وتشكل الركيزة الأساسية للأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، موضحاً أن المؤسسة تهدف إلى توفير حياة كريمة للعاملين والمتقاعدين من خلال منظومة متكاملة من التأمينات الاجتماعية والخدمات التي تقدمها لهم. واستعرض الخلايلة أبرز التأمينات التي تطبقها المؤسسة، والتطور التشريعي الذي شهدته منذ تأسيسها عام 1978، مبيّناً أن عدد المؤمن عليهم اليوم يزيد على مليون (640) ألفاً، إضافة إلى نحو (431) ألف متقاعد ومستحق يتقاضون رواتباً شهرية. وأشار إلى سعي المؤسسة الدؤوب نحو شمول جميع العاملين على أرض المملكة تحت مظلة الحماية الاجتماعية، كون الضمان الاجتماعي ركيزة رئيسة من ركائز الحماية الاجتماعية والمؤسسة تتوجه نحو شمول العاملين في القطاع غير المنظم في مظلتها لضمان استفادة هؤلاء العاملين من المزايا والمنافع التأمينية التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي، مؤكداً في الوقت ذاته أن المؤسسة من أوائل المؤسسات الوطنية التي قامت بالتحول الإلكتروني في تقديم كافة خدماتها لجمهورها من أفراد ومنشآت. وفي ختام اللقاء، أجاب الدكتور جاد الله الخلايلة ومساعد المدير العام للتأمينات شامان المجالي على أسئلة واستفسارات الحضور بكل شفافية ووضوح.