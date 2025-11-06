بنك القاهرة عمان
جوجل تطلق ميزة جديدة في مساعدها الذكي جيميني

دقيقة واحدة ago
وطنا اليوم:أعلنت شركة “جوجل” عن إطلاق ميزة “البحث العميق” لمساعدها الذكي “جيميني”، تتيح تعزيز قدرة النظام على إعداد تقارير الذكاء الاصطناعي بشكل متكامل ودقيق.
وذكرت “جوجل” أن الميزة الجديدة تعتمد على بيانات البريد الإلكتروني في “Gmail”، والملفات المخزنة في “Google Drive”، وسجلات المحادثات في “Google Chat”.
وأضافت أن ميزة “البحث العميق” تأتي بهدف دعم المستخدمين في إعداد تقارير بحثية متكاملة، من خلال تحليل الوثائق والبريد والمحادثات ذات الصلة، إلى جانب الاستعانة بنتائج البحث على الإنترنت، ما يسهل جمع المعلومات وتنظيمها في تقرير واحد، يمكن تعديله أو تصديره إلى مستند “جوجل” أو تحويله إلى بودكاست الذكاء الاصطناعي.
جدير بالذكر أن الميزة متاحة حاليا عبر أجهزة سطح المكتب (Desktop)، على أن يتم طرحها تدريجيا لمستخدمي الأجهزة المحمولة خلال الفترة المقبلة


