بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

مزارعون في المفرق يحولون باص خط إلى بكب لنقل البندورة

51 ثانية ago
مزارعون في المفرق يحولون باص خط إلى بكب لنقل البندورة

وطنا اليوم:تداول رواد التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، في إحدى مزارع منطقة أم القطين التابعة لمحافظة المفرق، حيث استخدم عدد من المزارعين الجزء الخلفي من باص خط “أم القطين – المفرق” القديم والمقصوص من المنتصف كوسيلة لجمع صناديق البندورة من الحقول.
ويظهر في المشهد المزارعون وهم ينقلون المحصول ويضعون صناديق البندورة داخل الباص.
وحول المزارعون الباص إلى “بكب” عملي لنقل صناديق المحاصيل الزراعية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:37

ندوة في عمان الأهلية حول المنح والفرص والفعاليات الثقافية في الصين

11:27

هيفاء وهبي تجري حفلا صاخبا في الأردن

11:22

وفيات الخميس 6-11-2025

11:19

الأردنية آية الزعبي تفوز بعضوية مجلس مدينة كامبريدج

11:15

الملك يبدأ زيارة إلى اليابان السبت في مستهل جولة عمل آسيوية

11:12

والد الشرع: الأمير عبد الله الأول استضاف عائلتنا وللأردن مكانة خاصة في قلوبنا

10:35

القبض على شبان أضرموا النار في مركبة بإربد

10:29

الفلبين تعلن حالة الطوارئ جراء تأثير إعصار كالماغي

10:24

وزيرة التنمية : معاناة الأسرة الفلسطينية تستدعي تضامنا دوليا ودعما مستداما

10:18

الطيران المدني : اضطرابات المطارات الأميركية قد تؤثر على حركة السفر عالميا

10:10

الحكومة تخصص 396 مليون دينار لتنفيذ برامج رؤية التحديث الاقتصادي في 2026

10:06

“التعليم العالي” تصرف 1.5 مليون دينار مستحقات ورديات مالية لطلبة المنح والقروض الداخلية

وفيات
وفيات الخميس 6-11-2025وفيات الأربعاء 5-11-2025وفيات الثلاثاء 4-11-2025أبو هديب ينعى مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق م. ناصر السعدونوفيات الاثنين 3-11-2025