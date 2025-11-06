مزارعون في المفرق يحولون باص خط إلى بكب لنقل البندورة

وطنا اليوم:تداول رواد التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، في إحدى مزارع منطقة أم القطين التابعة لمحافظة المفرق، حيث استخدم عدد من المزارعين الجزء الخلفي من باص خط “أم القطين – المفرق” القديم والمقصوص من المنتصف كوسيلة لجمع صناديق البندورة من الحقول.

ويظهر في المشهد المزارعون وهم ينقلون المحصول ويضعون صناديق البندورة داخل الباص.

وحول المزارعون الباص إلى “بكب” عملي لنقل صناديق المحاصيل الزراعية.