ندوة في عمان الأهلية حول المنح والفرص والفعاليات الثقافية في الصين

45 ثانية ago
وطنا اليوم:نظم قسم اللغات بكلية الآداب والعلوم في جامعة عمان الأهلية ندوة تعريفية بعنوان ” المنح والفرص والفعاليات الثقافية في الصين” .
حيث استقبلت الكلية كلًا من د. يانغ سونغ فانغ والسيد مأمون أبو السبع من معهد كونفشيوس TAG، وبحضور كل من عميدة الكلية أ.د. ليندا الخواجا، ورئيسة قسم اللغات أ.د. ريناتا العسيلي، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.
تناولت الندوة فرص المنح والدراسة في الصين، والفعاليات الثقافية، بالإضافة إلى امتحانات اللغة الصينية المقدمة من معهد كونفشيوس.


