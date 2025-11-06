وطنا اليوم:تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لإحياء حفل غنائي في العاصمة الأردنية عمّان، مساء يوم غد الجمعة 7 تشرين الثاني 2025، وذلك في فندق 5 نجوم في عمان عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.
وأعلنت الجهة المنظمة عن توفر التذاكر للراغبين بالحضور، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير من محبي النجمة اللبنانية
هيفاء وهبي تجري حفلا صاخبا في الأردن
