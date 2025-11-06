بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار فنية

هيفاء وهبي تجري حفلا صاخبا في الأردن

42 ثانية ago
هيفاء وهبي تجري حفلا صاخبا في الأردن

وطنا اليوم:تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لإحياء حفل غنائي في العاصمة الأردنية عمّان، مساء يوم غد الجمعة 7 تشرين الثاني 2025، وذلك في فندق 5 نجوم في عمان عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.
وأعلنت الجهة المنظمة عن توفر التذاكر للراغبين بالحضور، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير من محبي النجمة اللبنانية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:22

وفيات الخميس 6-11-2025

11:19

الأردنية آية الزعبي تفوز بعضوية مجلس مدينة كامبريدج

11:15

الملك يبدأ زيارة إلى اليابان السبت في مستهل جولة عمل آسيوية

11:12

والد الشرع: الأمير عبد الله الأول استضاف عائلتنا وللأردن مكانة خاصة في قلوبنا

10:35

القبض على شبان أضرموا النار في مركبة بإربد

10:29

الفلبين تعلن حالة الطوارئ جراء تأثير إعصار كالماغي

10:24

وزيرة التنمية : معاناة الأسرة الفلسطينية تستدعي تضامنا دوليا ودعما مستداما

10:18

الطيران المدني : اضطرابات المطارات الأميركية قد تؤثر على حركة السفر عالميا

10:10

الحكومة تخصص 396 مليون دينار لتنفيذ برامج رؤية التحديث الاقتصادي في 2026

10:06

“التعليم العالي” تصرف 1.5 مليون دينار مستحقات ورديات مالية لطلبة المنح والقروض الداخلية

09:59

الاقتصاد الأميركي يخسر 15 مليار دولار أسبوعيا إثر الإغلاق الحكومي

09:43

غرامة تصل إلى 50 ألف دينار للحدّ من شراء الكروكات

وفيات
وفيات الخميس 6-11-2025وفيات الأربعاء 5-11-2025وفيات الثلاثاء 4-11-2025أبو هديب ينعى مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق م. ناصر السعدونوفيات الاثنين 3-11-2025