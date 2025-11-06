هيفاء وهبي تجري حفلا صاخبا في الأردن

وطنا اليوم:تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لإحياء حفل غنائي في العاصمة الأردنية عمّان، مساء يوم غد الجمعة 7 تشرين الثاني 2025، وذلك في فندق 5 نجوم في عمان عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وأعلنت الجهة المنظمة عن توفر التذاكر للراغبين بالحضور، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير من محبي النجمة اللبنانية