الملك يبدأ زيارة إلى اليابان السبت في مستهل جولة عمل آسيوية

وطنا اليوم:يبدأ جلالة الملك عبدﷲ الثاني، السبت، زيارة إلى اليابان في مستهلّ جولة عمل آسيوية تشمل أيضا فيتنام وسنغافورة وإندونيسيا وباكستان.
وتهدف الجولة الملكية إلى توطيد التعاون بين الأردن وهذه الدول وتعزيز الشراكات لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وفي طوكيو، يلتقي جلالته، بجلالة إمبراطور اليابان ناروهيتو، ورئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، ووزراء ومسؤولين يابانيين.
ويجتمع جلالة الملك بممثلين عن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، وهيئة التجارة الخارجية اليابانية، وشركات يابانية.
وفي عاصمة فيتنام هانوي، يجري جلالته مباحثات مع الرئيس الفيتنامي لونغ كونغ، ورئيس الوزراء فام مينه تشينه، وعدد من كبار المسؤولين.
ويحضر جلالة الملك جانبا من منتدى الأعمال الأردني الفيتنامي، بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص في البلدين، وجلسة حوارية لبحث تأسيس شراكة في قطاع الألبسة.
ويجري جلالته في سنغافورة، لقاءات مع الرئيس السنغافوري ثارمان شانموغاراتنام، ورئيس الوزراء لورانس وونغ.
وفي جاكرتا، يعقد جلالة الملك مباحثات مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، ويلتقي مع ممثلين عن صندوق الثروة السيادي الإندونيسي.
ويختتم جلالته جولته في باكستان، بعد أن يلتقي مع الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، ورئيس الوزراء محمد شهباز شريف.
ومن المقرر أن يوقع الأردن مع اليابان وإندونيسيا وباكستان، على هامش لقاءات جلالة الملك ضمن الجولة، اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في مجالات عدة.


