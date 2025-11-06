والد الشرع: الأمير عبد الله الأول استضاف عائلتنا وللأردن مكانة خاصة في قلوبنا

وطنا اليوم:تحدث حسين الشرع، والد الرئيس السوري أحمد الشرع، عن علاقته بالأردن والفترة التي عاش بها وأهله على أرض المملكة والعلاقات الطيبة التي تجمعه بأهلها.

وقال حسين الشرع في تصريحات تلفزيونية، إن اهله عاشوا في الأردن فترة عشرينات القرن الماضي إبان إمارة شرق الأردن لمدة عشر سنوات حيث شاركوا في ذلك الوقت بـ”الثورة السورية” ووجدوا الترحيب في منطقة بني كنانة وعند عشائر بني صخر عند الشيخ حديثة الخريشة والأمير عبدالله الأول قبل الملكية.

وأضاف أن اهله وجدوا الترحيب من العشائر الأردنية الكريمة بشكل عام، مبينا أنه عاش بالأردن فترة طويلة فترة من الزمن حتى أنه وزملائه كانوا يتركون الجامعة ويذهبون مع الفدائيين لتحرير فلسطين.

وبين حسين الشرع، أنه يعرف الكثير من الأردنيين منهم كان زميلا او صديقا وبعضهم استلم مناصب وزارية مثل: “الدكتور زياد فريز، والدكتور بسام الساكت ونايف القاضي”.

وختم والد الرئيس السوري حديثه قائلا: “نحن طبعا نتمنى للأردن كل خير برعاية سيدنا الملك عبدالله، والشعب الأردني والشعب السوري شعب واحد فهذه بلاد الشام ” سوريا ولبنان والأردن وفلسطين” أرض واحدة ولأهلها نفس العادات والتقاليد، مشيرا إلى انه بصدد اصدار كتاب يتحدث عن الشخصية الشامية لبلاد الشام التي تتكون من بلاد المنطقة