“التعليم العالي” تصرف 1.5 مليون دينار مستحقات ورديات مالية لطلبة المنح والقروض الداخلية

وطنا اليوم:اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخميس أنها ستقوم بصرف المخصصات المالية للفصل الصيفي الماضي من العام الجامعي 2024-2025 لجميع الطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح أبناء الشمال والوسط الدارسين في جامعات الجنوب.

وبحسب تصريح للوزارة فان الصرف سيكون في كل من جامعة الحسين بن طلال، وجامعة الطفيلة التقنية، والجامعة الأردنية / فرع العقبة، جامعة البلقاء التطبيقية/كليات: العقبة، والشوبك.

ونوهت الوزارة انه يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية، أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة عمان، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 11-11-2025.