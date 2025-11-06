بنك القاهرة عمان
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/8

37 ثانية ago
وطنا اليوم:وصلت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/8 إلى أرض المهمة، أمس الأربعاء لتنفيذ واجبها الإنساني في تقديم الرعاية الصحية والإغاثية والتخفيف من المعاناة الإنسانية في القطاع، استمراراً للجهود الإنسانية والطبية التي تنفذها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
وبدأت الطواقم الطبية والإدارية وفور وصولها، باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتجهيز العيادات والمرافق الطبية، وتفعيل خطط العمل لاستقبال المراجعين خلال الأيام المقبلة، بما يضمن تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية ودقة واحترافية، وفق أعلى معايير العمل الإنساني والإغاثي.
ويضم الكادر الطبي والإداري للمستشفى مختلف التخصصات الطبية والتمريضية والفنية، تشمل الجراحة العامة، الباطنية، العظام، الطب العام، التخدير والعناية الحثيثة، الجلدية، جراحة الشرايين، جراحة الأطفال وحديثي الولادة، النسائية والتوليد، الطوارئ، جراحة الوجه والفكين، وجراحة دماغ وأعصاب، إلى جانب وحدة دعم مبتوري الأطراف الصناعية المتنقلة، بما يعزز قدرته على التعامل مع مختلف الحالات الطبية الطارئة والمتقدمة.
وتعامل المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 خلال فترة عمله مع (61763) مراجعاً، وأجرى (2994) عمليةً جراحيةً كبرى وصغرى، وساهم في تركيب (105) أطرافٍ صناعيةٍ علويةٍ وسفلية، ليصل العدد الإجمالي للأطراف التي جرى تركيبها ضمن مبادرة “استعادة الأمل” إلى (637) طرفًا صناعياً.
يُشار إلى أن طواقم المستشفيين الميدانيين الأردنيين في شمال وجنوب القطاع عادت مساء أمس الأربعاء، إلى أرض الوطن بعد إنهاء مهامها الطبية والإنسانية بنجاح، وكان في استقبالها قائد لواء الدفاع الجوي الميداني/3 وآمر مدرسة الدروع الملكية.


