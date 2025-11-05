القسام: ضللنا جيش الاحتلال خلال عمليات استخراج جثث الأسرى

وطنا اليوم:بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) -اليوم الأربعاء- مقطع فيديو يكشف تضليلها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عمليات استخراج جثث الأسرى القتلى في قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد -التي حملت عنوان “هذا هو المشهد الحقيقي”- أساليب خداعية طبقها مقاتلو القسام من أجل حرمان إسرائيل من الحصول على معلومات حقيقية بشأن أماكن الجثث.

وأشارت القسام إلى أن الجيش الإسرائيلي “راقب استخراج جثث قتلاه عبر طائرات مسيّرة، ثم أضاف تلك المواقع لبنك أهدافه قبل أن يستهدفها خلال موجات القصف بعد وقف إطلاق النار”.

وأكدت الكتائب أنها اعتمدت في إطار الخداع الأمني “عددا من الأساليب الخداعية خلال عمليات استخراج الجثث لتضليل العدو وحرمانه من المعلومات الحقيقية”.

كما قالت إن التصوير الذي بثه جيش الاحتلال -قبل أيام- لعملية استخراج إحدى الجثث كان عبارة عن “عملية تضليل قام بها أمن المقاومة وانطلت على العدو فحاول استغلالها لتشويه المقاومة”.

وختمت كتائب القسام الفيديو بأن “أخلاق المقاومة وتعاليم ديننا الحنيف في التعامل مع الأسرى وجثامين القتلى لا تستوعبها عقول النازيين ومصاصي الدماء”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القسام أنها ستقوم بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم العثور عليها في حي الشجاعية (شرقي مدينة غزة) مساء هذا اليوم.

والأحد الماضي، سلمت حركة حماس جثث 3 أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر الدولي، من بينهم العقيد أساف حمامي، وهو أرفع ضابط أسرته كتائب القسام خلال هجوم “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ بدء اتفاق وقف النار وتبادل الأسرى في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أفرجت حماس عن الأسرى الإسرائيليين الـ20 الأحياء، وجثث 21 أسيرا من أصل 28، في حين ادعت إسرائيل سابقا أن إحدى الجثث المستلمة لا تتطابق مع أي من أسراها.