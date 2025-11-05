الأشغال تُنهي إنشاء ثلاثة مهارب نجاة على طريق العدسية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن الانتهاء من مشروع إنشاء ثلاثة مهارب نجاة على طريق العدسية – البحر الميت، في المسار المتجه نحو منطقة الأغوار والبحر الميت، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز عناصر السلامة المرورية على الطرق التي تشهد انحدارات حادة وحركة مرورية كثيفة للشاحنات والمركبات الثقيلة.

وشملت الأعمال في المشروع إضافة مسرب مخصص لتوجيه الشاحنات قبل مواقع المهارب، إلى جانب تنفيذ أعمال القطع والردم والطبقات الرملية والحصوية، وبناء الجدران الاستنادية اللازمة لتشكيل جسم المهارب.

كما تم تركيب الحواجز الواقية والعواكس الضوئية لعزل المهارب عن الطريق الرئيسي، وتنفيذ إجراءات السلامة المرورية لضمان الاستخدام الآمن لها في الحالات الطارئة.

ويمتد طريق البحر الميت عبر تضاريس وعرة تبدأ من مرتفعات يزيد ارتفاعها على 1000 متر فوق سطح البحر وصولاً إلى ما يزيد على 400 متر تحت سطح البحر خلال مسافة لا تتجاوز 25 كيلومتراً، ما يجعله أحد أكثر الطرق انحداراً في المملكة.

وقد أدى هذا الانحدار الحاد في السابق إلى تكرار حوادث فقدان السيطرة وتدهور الشاحنات، الأمر الذي جعل إنشاء مهارب النجاة ضرورة ملحّة للحد من هذه الحوادث وإنقاذ الأرواح.

وأكدت الوزارة أن تكلفة تنفيذ المشروع بلغت نحو مليون دينار أردني، مشيرةً إلى أن تصميم المهارب تم وفق أعلى المواصفات الفنية العالمية، بما يتيح للشاحنات المتعطلة أو فاقدة الفرامل التوقف الآمن دون التسبب بأضرار بشرية أو مادية.

وتُعد مهارب النجاة من أهم عناصر البنية التحتية للطرق الجبلية والمنحدرة، إذ تُوفر حلاً فعالاً في حالات الطوارئ عندما تفقد الشاحنات والمركبات الثقيلة القدرة على التوقف نتيجة تعطل أنظمة المكابح أو الأحمال الزائدة. وتعتمد فكرة المهرب على إنشاء مسرب مائل ومغطى بطبقات من الرمل أو الحصى تعمل على امتصاص طاقة المركبة وإيقافها تدريجياً بطريقة آمنة.

وتشير الدراسات المرورية إلى أن وجود مهارب النجاة يسهم في تقليل حوادث التدهور بنسبة تزيد على 80% في الطرق التي تشهد انحدارات كبيرة، كما يُعزز من ثقة السائقين وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين.

وجاء إتمام هذا المشروع لتأكيد التزام وزارة الأشغال بتنفيذ مشاريع مستدامة ترفع مستوى السلامة المرورية وتحدّ من الحوادث على الطرق الحيوية في المملكة، ضمن خطتها الوطنية لتحسين شبكة النقل والطرق.