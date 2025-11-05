بنك القاهرة عمان
مستشفى الكرك الحكومي يتسلّم جهاز تنظير الحنجرة المرن بدعم من شركة مناجم الفوسفات الأردنية

50 ثانية ago
وطنا اليوم:تسلّمت مستشفى الكرك الحكومي اليوم جهاز تنظير الحنجرة المرن (Flexible Fiberoptic Laryngoscope)، بتبرع كريم من شركة مناجم الفوسفات الأردنية، في إطار مبادرات الشركة لدعم القطاع الصحي وتعزيز خدماته في مختلف محافظات المملكة.
ويأتي هذا التبرع ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية الذي تنفذه شركة مناجم الفوسفات الأردنية، ويهدف إلى دعم المؤسسات الصحية الحكومية وتمكينها من توفير خدمات طبية متقدمة تسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وأعربت إدارة المستشفى عن عميق شكرها وتقديرها لشركة مناجم الفوسفات الأردنية على هذا الدعم السخي، الذي يعكس التزام الشركة الوطني تجاه المجتمع المحلي ومؤسساته الحيوية، ويجسّد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لخدمة الوطن والمواطن.
وأكدت إدارة المستشفى أن الجهاز الجديد يُعد إضافة نوعية مهمة لمنظومة الخدمات الطبية في محافظة الكرك، إذ سيسهم في تشخيص الحالات المرضية بدقة أعلى، وتخفيف الأعباء عن المرضى عبر تقليل الحاجة إلى تحويلهم إلى مستشفيات خارج المحافظة، الأمر الذي يعزز من سرعة تقديم الخدمة الطبية وجودتها.
ويأتي هذا الدعم استكمالًا لسلسلة من المبادرات التي قدّمتها شركة مناجم الفوسفات الأردنية للمؤسسات الصحية والتعليمية والخدمية في مختلف مناطق المملكة، تأكيدًا على نهجها المستمر في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز التنمية الوطنية المستدامة

