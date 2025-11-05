بنك القاهرة عمان
مندوباً عن الملك وولي العهد  العيسوي يعزي آل حداد والعواملة

4 دقائق ago
مندوباً عن الملك وولي العهد  العيسوي يعزي آل حداد والعواملة

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى آل حداد وإلى عشيرة العواملة.

*ففي منطقة دابوق*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم عبدالله عقيل حداد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم آل حداد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

*وفي منطقة دير غبار*، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الدكتور محمد عبدالوهاب العواملة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة العواملة سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

 


