بنك القاهرة عمان
الملك يلتقي رئيس أركان الدفاع الهنغاري

41 ثانية ago
وطنا اليوم:التقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الأربعاء، رئيس أركان الدفاع الهنغاري الفريق أول غابور بوروندي.
وتناول اللقاء الذي عقد في قصر بسمان الزاهر، سبل توطيد التعاون بين الأردن وهنغاريا في المجال العسكري، وأبرز المستجدات الإقليمية وجهود تحقيق السلام.
وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وسفير هنغاريا لدى الأردن بيتر ياكاب.


