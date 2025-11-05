بنك القاهرة عمان
5 بلديات تبحث إنشاء مركز إيواء للكلاب الضالة

35 ثانية ago
وطنا اليوم:عُقد في بلدية دير علا، الأربعاء، اجتماع تنسيقي موسع لبحث إعداد دراسة لإنشاء مركز إيواء للكلاب الضالة في مناطق الأغوار، بحضور رؤساء بلديات دير علا، معدي، سويمة، الشونة الجنوبية، وشرحبيل بن حسنة، إلى جانب مديري زراعة وادي الأردن، وزراعة الشونة الجنوبية، وبيئة وادي الأردن، ومدير مجلس الخدمات المشتركة للأغوار الوسطى.
وجرى خلال الاجتماع استعراض واقع انتشار الكلاب الضالة في مناطق الأغوار وما تسببه من مخاطر بيئية وصحية.
وناقش الحضور سبل إيجاد حل مستدام وإنساني للتعامل مع هذه الظاهرة، من خلال إنشاء مركز متكامل يضمن الإيواء والعناية وفق المعايير الصحية والبيئية المعتمدة


