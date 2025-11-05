أوبن إيه آي تتيح تطبيق توليد الفيديو Sora لأجهزة أندرويد

وطنا اليوم:أعلنت شركة “أوبن إيه آي – OpenAI” رسميا، عن إطلاق تطبيقها Sora لتوليد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي لنظام أندرويد.

ويشمل التطبيق، ميزة “Cameos” التي تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو يظهرون فيها أثناء أداء أنشطة مختلفة باستخدام ملامحهم الحقيقية مع الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، إذ يمكن مشاركة المقاطع والتفاعل مع المستخدمين الآخرين، في خطوة إستراتيجية من الشركة لتعزيز موقعها في سوق مقاطع الفيديو القصيرة.

وذكرت الشركة، أنها تخطط لإضافة مزايا جديدة إلى التطبيق، منها إنشاء مقاطع فيديو متحركة، إلى جانب أدوات تحرير الفيديو الأساسية مثل إدماج المقاطع المتعددة لإنتاج مقاطع أطول متعددة المشاهد، فضلا عن تطوير أدوات تتيح تخصيص المحتوى المقترح للمشاهدة لعرض محتوى من حسابات محددة، مما يمنح المستخدم تحكما أكبر في ما يشاهده.

يذكر أن تطبيق Sora الذي أُتيح لنظام iOS في هواتف آيفون في شهر سبتمبر الماضي، بات متوفر الآن عبر متجر “جوجل بلاي” لأجهزة أندرويد.