وفد من رجال الأعمال الجورجيين يبحث فرص الاستثمار في العقبة

وطنا اليوم:في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، بحث مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور محمد أبو عمر مع وفد من جمعية رجال الأعمال الجورجية، سبل توسيع الشراكة بين الجانبين، وجرى الاتفاق على مواصلة التنسيق وتبادل الزيارات لاستكشاف فرص الاستثمار المشتركة، إلى جانب بحث إمكانية إطلاق خطوط طيران منخفضة التكاليف بين العقبة وجورجيا.

وأكد أبو عمر حرص سلطة العقبة على بناء شراكات فاعلة مع مجتمع الأعمال الدولي، مشيرًا إلى ما توفره المنطقة من بيئة استثمارية مرنة وحوافز وتسهيلات جاذبة في قطاعات الصناعة والسياحة والطاقة والخدمات اللوجستية.

من جانبه، استعرض مفوض شؤون السياحة والشباب الدكتور ثابت النابلسي المزايا السياحية للعقبة، وإمكانات تطوير مشاريع نوعية تعزز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار والسياحة. وأعرب رئيس الوفد الجورجي عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون في مجالات السياحة والصناعات التحويلية والخدمات التجارية