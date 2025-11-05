ضبط 13 صهريج محروقات متلاعب بجودة المشتقات منذ بداية العام

وطنا اليوم:أكد مدير مديرية المقاييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور عبدالله بني خالد، أنه تم منذ بداية العام ضبط 13 صهريج محروقات تلاعب بجودة المشتقات النفطية ومنظومة القياس، وتحويل أصحابهم إلى المدعي العام.

وقال خلال مداخلة إذاعية صباح اليوم ، إن المؤسسة ضبطت 3 صهاريج تنقل المحروقات منذ منتصف شهر تشرين الأول الماضي.

وأضاف أنه منذ بداية شهر 11 تبدأ المؤسسة بحملاتها التفتيشية على صهاريج المحروقات وتستمر لغاية شهر آذار، وعليه فقد تم ضبط أشخاص يقومون بدهان الصهريج بألوان الشركات الأخرى ووضع شعارها وبيع المحروقات للمواطنين، إضافة إلى تلاعبهم بجودة المشتقات النفطية.

وبيّن أن المؤسسة تلقت 65 شكوى على الصهاريج منذ بداية العام، حيث تم ضبط 12 صهريجاً من خلال الجولات الفجائية تتعلق بالتلاعب بمنظومة القياس.

ودعا بني خالد المواطنين إلى ضرورة التأكد من أن الخرطوم الذي يقوم بتعبئة خزان المحروقات أن يكون ممتلئ ويقوم بإنزال المادة في الخزان، وطلب الشهادة الصادرة عن المؤسسة التي تبين صورة سائق الصهريج وعدد الأختام الموجودة على العداد، بالإضافة إلى ضرورة مطابقة الفاتورة مع رقم العداد.