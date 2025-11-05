جمعية البنوك: الاقتصاد الوطني يتمتع بثقة دولية عالية

وطنا اليوم:أكدت جمعية البنوك في الأردن، أن نجاح المملكة في إصدار سندات اليوروبوند في الأسواق المالية العالمية بأسعار فائدة منافسة يعكس الثقة الدولية العالية بالاقتصاد الوطني وقدرته على النمو والثبات رغم حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة.

وأشارت الجمعية إلى أن هذا النجاح يأتي نتيجة للعلاقات المتينة التي تربط الأردن بمختلف دول العالم، بفضل الجهود المتواصلة والرؤية الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال مدير عام الجمعية الدكتور ماهر المحروق لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إصدار هذه السندات هو نتيجة للمؤشرات والأداء الاقتصادي، لا سيما بعد أن أطلق الأردن رؤية التحديث الاقتصادي، علاوة على التصنيفات المتقدمة من الوكالات العالمية التي أشادت بالقرارات والإصلاحات الاقتصادية التي أنجزتها المملكة خلال الفترة الأخيرة، بما يمكنها من تحقيق النمو الاقتصادي وتجاوز التحديات والصعوبات التي تواجهها جراء تطورات المنطقة غير المستقرة.

وأضاف إن الأردن بالرغم من كل المتغيرات والتحديات، استطاع المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي بفعل السياسات الحصيفة للبنك المركزي ووجود جهاز مصرفي قوي قادر على تلبية التمويلات والتسهيلات المالية التي تحتاجها القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ولفت إلى أن المؤشرات التي حققها الاقتصاد الوطني منذ بداية العام الحالي سواء لجهة النمو وارتفاع الصادرات الوطنية والدخل السياحي والاحتياطيات من العملات الأجنبية والمحافظة على مسار التضخم ضمن المعدلات العالمية، كلها مقومات وعوامل تساعد على منح الاقتصاد الوطني الثقة من المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب.

وأكد المحروق، أن هذا الإصدار يمثل خطوة مهمة في تحقيق استدامة الدين العام وتخفيض عبء فائدة الدين في الموازنة العامة، ما يحسن من أداء الموازنة العامة مستقبلا.

وأعلنت وزارتا المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي الأردني أمس الثلاثاء، إتمام عملية إصدار سندات “يوروبوند” في الأسواق المالية العالمية بنجاح، بقيمة 700 مليون دولار أميركي، بسعر فائدة ثابت بلغ 5.75 بالمئة لأجل 7 سنوات أي حتى تشرين الثاني 2032.