48 دقيقة ago
قصة نجاح صندوق أموال استثمار الضمان الاجتماعي

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة 
منذ أن تولى معالي عز الدين كناكرية رئاسة مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والصندوق يحقق نجاحات متواصلة في أرباح هذا الصندوق من خلال الاستثمارات ، فقد كانت موجودات الصندوق عند تولي معاليه رئاسة مجلس إدارة الصندوق حوالي 13 مليار دينار ، أما الآن فقد وصلت موجوداته حوالي 18 مليار ، أي بزيادة مقدارها ، حوالي خمسة مليارات دينار في ظرف ثلاث سنوات ، في حين حقق هذا الصندوق ارتفاعاً في موجوداته المالية منذ بداية هذا العام خلال التسعة أشهر الأولى حوالي 1.8 مليار دينار ، وقد تقفز مع نهاية العام إلى ملياري دينار ، وهذا مؤشر على كفاءة وخبرة معاليه وزملاؤه في مجلس الإدارة في حسن إدارة أموال الصندوق ، وتوجيه الاستثمارات التوجيه الصح المبني على دراسة وحنكة مالية ، كما أن هذا النجاح مؤشر إيجابي آخر يسجل لإدارة الصندوق على مدى نزاهتهم ونظافتهم من أي شكوك نحو الفساد أو التجاوزات المالية ، وهذا نموذج وقصة نجاح تسجل للصندوق كمؤسسة وطنية نعتز ونفتخر بها وبإدارتها، نتمنى على المؤسسات الاستثمارية الوطنية الأخرى المتعثرة الاستفادة من خبرات وحسن إدارة مجلس إدارة الصندوق ، والاقتداء بالنهج المسؤول الذي تسير عليه، متمنين لهذا المجلس المزيد من النجاحات للحفاظ على المال العام ، وأموال الدولة والمواطنين ، وقد بشرنا معالي رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عز الدين كناكرية بأن أموال المواطنين في أيدي أمينة ، كما ساهم انضمام معالي الدكتور عمر ملحس مؤخراً لرئاسة مجلس الإستثمار للصندوق ساهم أيضا في تعزيز الأداء المالي للصندوق لما يتمتع به من خبرات مالية متميزة ، فلهم منا جميعا تحية إكبار واعتزاز ، وللحديث بقية.


