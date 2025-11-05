بنك القاهرة عمان
نقابة المقاولين الأردنيين : قضايا تزوير إلى القضاء

ساعتين ago
نقابة المقاولين الأردنيين : قضايا تزوير إلى القضاء

وطنا اليوم:كشف نقيب المقاولين الأردنيين فؤاد دويري عن إجراءات حازمة تتخذها النقابة للحد من التجاوزات داخل القطاع، خصوصاً في ما يتعلق بظاهرة تزوير العقود وبيعها بشكل صوري، مؤكداً تحويل عدد من المتورطين إلى القضاء.
وقال دويري في تصريح إن النقابة رصدت ممارسات غير قانونية تتعلق ببيع “العقود الصورية”، مبيناً أنه تم خلال الأشهر الستة الماضية تحويل أربع قضايا تزوير إلى المدعي العام، وجميعها تركزت في محافظة واحدة ضمن المنطقة الوسطى من المملكة.
وبين أن النقابة تستعد لإطلاق منصة إلكترونية مخصصة للمواطنين قبل مرحلة البناء، تمكّنهم من اختيار المهندس المصنّف مباشرة، دون وسطاء أو سماسرة، بهدف القضاء على ظاهرة العقود الوهمية وتعزيز الشفافية في التعاملات.
وأوضح دويري أن النقابة أجرت مؤخراً تعديلات جوهرية على أنظمتها التنظيمية والتعليمات الداخلية، نصّت على اشتراط أن يكون المقاول ممارساً فعلياً للمهنة، إلى جانب تحديث التصنيفات وإطلاق امتحان جاهزية لضمان كفاءة العاملين في القطاع. وأشار إلى أن النقابة فعّلت دائرة التفتيش الخاصة بها، بالتنسيق مع برنامج “البناء الوطني”، لمتابعة تنفيذ المشاريع وضبط أي مخالفات ميدانية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديداً في الرقابة وتطبيقاً أكثر صرامة للقانون


