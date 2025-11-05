بنك القاهرة عمان
الأربعاء: الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها بـ 8-10 درجات

ساعتين ago
وطنا اليوم:يتوقع الأربعاء، أن تسجل درجات الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها المناخية بحوالي (8-10) درجات مئوية، لذا يكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 31 – 18 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 29 – 16، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 17، وفي مرتفعات الشراة 29 – 16، وفي مناطق البادية 33 – 15، وفي مناطق السهول 32 – 19، وفي الأغوار الشمالية 37 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 21، وفي البحر الميت 36 – 21، وفي خليج العقبة 37 – 22 درجة مئوية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس الخميس، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
ويطرأ الجمعة، انخفاض قليل في درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا بوجه عام، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا تتحول في ساعات ما بعد الظهر إلى شمالية غربية.
ويطرأ السبت، انخفاض آخر في درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة بوجه عام، مع ظهور كميات غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


