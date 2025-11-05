تزويد 291 حافلة ضمن حدود أمانة عمّان من أصل 350 بأنظمة نقل ذكية

وطنا اليوم:بلغ عدد الحافلات التي جرى تزويدها بأنظمة النقل الذكية داخل حدود أمانة عمّان الكبرى 291 حافلة من أصل 350 حافلة مستهدفة ضمن المشروع، وفق تقرير نتائج سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) لقطاع النقل.

وأشار التقرير أن نسبة إنجاز مشروع التنبؤ بالنقل عبر النظام المحوسب قرابة 80%، بما يعكس التقدم المتسارع في مشروع التحول نحو منظومة نقل متطورة تعتمد على التكنولوجيا.

كما أنجزت وزارة النقل إعداد الدراسات والتصاميم لمشروع المخطط الشمولي لمركز حدود جابر، كما جرى طرح عطاء استثمار اللوحات الإعلانية الإلكترونية على الطرق ضمن مشروع استثمار اللوحات الإعلانية في مجموعته الأولى، وفق التقرير.

وعملت الوزارة على إنشاء برنامج التوزين الموحد لجميع المراكز في المملكة وربطه إلكترونيًا ضمن مشروع تطوير منظومة عمل الحمولات المحورية.

وطرحت الوزارة عطاء لتنفيذ جزء من طريق إربد الدائري وإعطاء أمر المباشرة للمقاول للبدء بتنفيذ الأعمال.

وجرى إنجاز ما نسبته 45% من مشروع البوابات الجمركية الذكية في محافظة العقبة، كما جرى العمل على إعداد الترتيبات الخاصة بالحصول على الموافقات من مجلس المفوضين ورئاسة الوزراء ضمن مشروع إدارة وتشغيل الميناء متعدد الأغراض في حرم ميناء العقبة الجديد مع موانئ أبو ظبي.

وجرى طرح عطاء مشروع “تحديث أجهزة المراقبة والمحطة الساحلية”، وتجهيز موقع المنطقة الحرة في مطار الملكة علياء الدولي والبدء ببناء مستودعات جاهزة للتأجير.

وأنجزت الوزارة المرحلة الأولى من التصاميم الأولية لمشروع محطة جسر الملك حسين وإنجاز ما نسبته 45% من مشروع تطوير مركز حدود الدرة، إضافة إلى تنفيذ مسح للخطوط والمواقف والمجمعات في محافظة الكرك ضمن مشروع قاعدة بيانات النقل العام.

وشملت الإنجازات أيضا برنامج تحديث أسطول نقل البضائع، حيث جرى التحديث الاستبدالي لـ 500 شاحنة ضمن مشروع التحديث الاستبدالي لأسطول نقل البضائع بالشاحنات.