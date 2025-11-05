د. محمد الهواوشة يفوز في انتخابات مجلس التعليم في ولاية أوهايو

*إنجاز أردني جديد يضاف إلى مسيرة التميز في المهجر*

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وطنا اليوم:يشرفني أن أعلن عن فوزي في انتخابات مجلس التعليم في ولاية أوهايو الأميركية، بفضل الله أولًا، ثم بثقة أبناء المجتمع الذين منحوني أصواتهم ووضعوا فيّ ثقتهم لتمثيلهم والدفاع عن قضاياهم التربوية والتعليمية.

هذا الفوز ليس مجرد إنجاز شخصي، بل هو ثمرة وعيٍ مجتمعيّ يؤمن بأن المشاركة تصنع التغيير، وأنّ الصوت الواحد قادر على فتح آفاق جديدة أمام جالياتنا العربية والإسلامية للمساهمة الفاعلة في الحياة العامة وصناعة القرار.

لقد خضتُ هذه التجربة إيماناً بأن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء الإنسان والمجتمع، وأن تطوير بيئة تعليمية تقوم على العدالة، والمساواة، والفرص المتكافئة، هو واجبٌ أخلاقي ومسؤولية جماعية.

وسأعمل بإذن الله بكل شفافية ومهنية من أجل الارتقاء بمستوى التعليم وخدمة أبنائنا وأسرنا ومجتمعنا، ليبقى التعليم جسرا للأمل والنجاح.

كما أبارك من القلب لصديقي العمدة زهران ممداني على فوزه برئاسة بلدية نيويورك، وهو إنجاز جديد يضاف إلى سجلّ النجاحات العربية والإسلامية في الولايات المتحدة، ويؤكد أن أبناء الجاليات العربية والإسلامية قادرون على تحقيق التميز والإسهام الإيجابي في مجتمعاتهم الجديدة دون أن يتخلّوا عن هويتهم وانتمائهم.

إنّ ما نحققه اليوم من نجاحات هو انعكاس لصورة الأردني في الخارج — صورة الإنسان الطموح، الواعي، والمخلص لقيمه ووطنه أينما حلّ.

وأهدي هذا الفوز لكل أردني وأردنية يرفع اسم وطنه في الغربة، ولكل من آمن بأن خدمة المجتمع هي أسمى أشكال الانتماء.