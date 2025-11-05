الشواربة: تطبيق نظام تخطيط وتنظيم حضري جديد اعتباراً من كانون الثاني 2026

وطنا اليوم:شارك رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة في قمة رؤساء البلديات العالمية C40 ومنتدى القادة المحليين، التي عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية تحت شعار “المدن تقدم القيادة العالمية للعمل المناخي”، بتنظيم من مؤسسة بلوم بيرغ الخيرية والرئاسة البرازيلية لمؤتمر COP30.

وقال الشواربة خلال الجلسة الافتتاحية العامة التي حملت عنوان “العرض السنوي للعمل – موجز المدن” إن عمّان تواجه تحديات حضرية متزايدة بفعل النمو السكاني الناتج عن الهجرات واللجوء، إضافة إلى آثار التغير المناخي من فيضانات مفاجئة وارتفاع درجات الحرارة. وأكد أن الأمانة تعمل على تحويل هذه التحديات إلى فرص لبناء مدينة أكثر خضرة ومنعة واستدامة.

وكشف الشواربة عن خطة الأمانة لحماية ست مناطق معرضة للفيضانات باستخدام أنظمة مياه ذكية وحلول قائمة على الطبيعة، لتحويلها إلى مساحات عامة خضراء تعزز الترابط المجتمعي وتدعم صمود المدينة. كما أشار إلى أن عام 2026 سيشهد خطوات جديدة في مسيرة عمّان المناخية، أبرزها إطلاق “المسار الأخضر” للباص سريع التردد الذي يربط رغدان بصويلح عبر حافلات كهربائية بطول نحو 19 كيلومتراً، إضافة إلى إضافة 20 حافلة منخفضة الانبعاثات إلى الأسطول الحالي قبل نهاية العام نفسه.

وبيّن أن الأمانة ستوسع مشروع إدارة النفايات الصلبة والفرز من المصدر (SoWas) عبر إدخال أنظمة فرز جديدة في ثلاثة مواقع إضافية، استناداً إلى نجاحات سابقة في تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري الأخضر.

كما أعلن أن عمّان ستبدأ، اعتباراً من كانون الثاني 2026، تطبيق نظام تخطيط وتنظيم حضري جديد يربط بين التنمية العمرانية والعمل المناخي، ويُلزم المشاريع التنموية بالمساهمة في خفض الانبعاثات وزيادة الكفاءة الطاقية والمساحات الخضراء.

وأكد الشواربة أن هذا التحول التشريعي يشكل نقلة نوعية في مسار التنمية الحضرية للمدينة، ويعزز العدالة في توزيع الخدمات، ويرفع جودة الحياة لسكان العاصمة، بما يضمن استدامة وازدهار عمّان لأجيال اليوم والغد.

وضمت الجلسة الافتتاحية شخصيات بارزة من قادة المدن والخبراء، من بينهم عمدة لندن صادق خان، وعمدة ريو دي جانيرو إدواردو بايس، وعمدة فريتاون إيفون آكي سوير، والمدير التنفيذي لشبكة C40 مارك واتس، وممثل عن رئاسة مؤتمر COP30، حيث ناقش المشاركون سبل انتقال المدن من مرحلة المفاوضات إلى التنفيذ في العمل المناخي العالمي.