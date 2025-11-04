بنك القاهرة عمان
مندوبا عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي آل السعدون

32 ثانية ago
وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى آل السعدون بوفاة المهندس ناصر توفيق السعدون.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، في منطقة دير غبار، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم آل السعدون، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد الخلايلة.


وفيات
وفيات الثلاثاء 4-11-2025أبو هديب ينعى مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق م. ناصر السعدونوفيات الاثنين 3-11-2025وفيات الأحد 2-11-2025آل العنبوسي ينعون الفقيد المرحوم الشيخ سالم أبو رمان