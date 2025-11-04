بنك القاهرة عمان
بني مصطفى تؤكد عمق الشراكة مع منظمة إنقاذ الطفل خلال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية

وطنا اليوم:عقدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء سعيد بني مصطفى، لقاءً مع السيدة إنجر آشينغ، المديرة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الطفل العالمية، اليوم الثلاثاء وذلك على هامش القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية .

وأكدت بني مصطفى خلال اللقاء ، عمق الشراكة الطويلة والمثمرة بين وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة إنقاذ الطفل في الأردن، مشيدة بالدور الريادي الذي تضطلع به المنظمة في دعم البرامج الموجهة للأطفال، لا سيما في المجتمعات الأكثر حاجة والمتأثرة بالأزمات.

وأشارت بني مصطفى إلى أن اللقاء يأتي في إطار حرص الأردن على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الدولية ذات المصداقية والخبرة في حماية وتمكين الأطفال.

واستعرضت أبرز الممارسات الفضلى التي حققتها المملكة الأردنية الهاشمية في مجال حماية الطفل، مبينة أن الأردن يمتلك منظومة متكاملة تستند إلى قانون حقوق الطفل لعام 2022، الذي يُعد محطة تشريعية رائدة على المستوى العربي.

وتطرقت إلى أبرز البرامج النوعية التي تنفذها الوزارة، مؤكدة على اهمية برامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للأسر، والدعم النفسي والاجتماعي وبرامج التوعية الوالدية، واضافت ان هناك مبادرة عالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال بما فيهم الفتيات وخاصة العنف الرقمي.

واشارت بني مصطفى إلى تطلع الوزارة إلى شراكة استراتيجية ممتدة مع منظمة إنقاذ الطفل ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025–2033)، خاصة في محور “تمكين الأسر وحماية الأطفال”، مشيرة إلى أهمية تطوير برامج وطنية مشتركة تُعنى بالتعليم المبكر، والصحة النفسية، وتمكين الأسر، إلى جانب بناء القدرات المؤسسية وتحسين نظم البيانات والرصد والمتابعة الخاصة بالأطفال .

من جانبها، أعربت السيدة آشينغ عن تقديرها لجهود المملكة الأردنية الهاشمية في مجال حماية الطفولة، مؤكدة أهمية استمرار التعاون الفني والمعرفي بين الجانبين لتطوير أنظمة حماية الطفل المستجيبة للأزمات، وتعزيز الخدمات الرقمية الدامجة للأطفال، وبرامج دعم المراهقين والأسر.

وأكدت آشينغ حرص المنظمة على مواصلة العمل مع الوزارة لتوسيع نطاق البرامج المشتركة، لا سيما في مجالات التعليم المبكر، والصحة النفسية، وحماية الأطفال من جميع أشكال العنف، مشيرةً إلى أن الأردن يُعد نموذجًا إقليميًا في تبني سياسات مستجيبة لاحتياجات الأطفال .

يشار إلى أن اللقاء تم بحضور كل من المدير الإقليمي لمنظمة إنقاذ الطفل العالمية، لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا وشرق أوروبا، السيد أحمد الهنداوي، و المديرة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الطفل في الأردن، السيدة دانا عريقات ، وامين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة د. محمد مقدادي ، ومساعد الأمين العام للتنمية وشؤون المحافظات في وزارة التنمية الاجتماعية د. احمد ابو حيدر .


