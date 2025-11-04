الأجواء في العاصمة السعودية أبرد من عمان

وطنا اليوم:تشير آخر التحديثات إلى أن العاصمة السعودية الرياض تشهد هذه الأيام ليالي باردة نسبيًا، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة وفجر اليوم التالي، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى حوالي 15°م، ما يستدعي ارتداء الجاكيت أو المعطف ليلاً.

وفي المقابل، تشهد العاصمة الأردنية عمان أجواء أدفأ من المعتاد لهذا الوقت من العام، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 20°م، نتيجة تأثر الأردن خلال هذه الفترة بكتلة هوائية حارة نسبياً.

ويعود هذا الفرق الملحوظ في درجات الحرارة إلى اندفاع كتلة هوائية أقل حرارة إلى وسط المملكة العربية السعودية، بينما تتأثر الأردن بالهواء الدافئ القادم من الجنوب، ما يجعل الليالي في عمان أكثر دفئًا مقارنة بالرياض، بحسب طقس العرب.