بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الأجواء في العاصمة السعودية أبرد من عمان

28 ثانية ago
الأجواء في العاصمة السعودية أبرد من عمان

وطنا اليوم:تشير آخر التحديثات إلى أن العاصمة السعودية الرياض تشهد هذه الأيام ليالي باردة نسبيًا، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة وفجر اليوم التالي، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى حوالي 15°م، ما يستدعي ارتداء الجاكيت أو المعطف ليلاً.
وفي المقابل، تشهد العاصمة الأردنية عمان أجواء أدفأ من المعتاد لهذا الوقت من العام، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 20°م، نتيجة تأثر الأردن خلال هذه الفترة بكتلة هوائية حارة نسبياً.
ويعود هذا الفرق الملحوظ في درجات الحرارة إلى اندفاع كتلة هوائية أقل حرارة إلى وسط المملكة العربية السعودية، بينما تتأثر الأردن بالهواء الدافئ القادم من الجنوب، ما يجعل الليالي في عمان أكثر دفئًا مقارنة بالرياض، بحسب طقس العرب.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:08

أصوات المعاصر تصرخ … لا تقتلوا موسم الزيتون الأردني بقرارٍ اقتصادي عابر

16:01

خطاب الملكة رانيا خلال قمة عالم شاب واحد سياسي بامتياز يحمل كل المعاني

15:58

تسوركوف إثر تجربة اختطاف في بغداد: لا أحمل كراهية للشعب العراقي

15:22

الملك يؤكد أهمية جهود بريطانيا لاستعادة التهدئة وتحقيق السلام بالمنطقة

14:58

ارتفاع أرباح قطاع التأمين بنسبة 103% خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي

14:48

وفاة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني

14:42

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفداً من جمعية أغصان العطاء الخيرية

14:41

رئيس الوزراء يشارك في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة

14:37

أبو السعود يوعز بزيادة صهاريج المياه وسرعة انجاز محطة المعالجة في البربيطة

14:28

د. يزن قموه من عمان الأهلية يفوز بجائزة أخصائي البصريات 2025 – منطقة الخليج

14:03

بنك الاتحاد يفوز بجائزتين مرموقتين من “The Global Economics Awards” البريطانية لعام 2025

13:53

برشلونة يصر على حرق الأموال.. المسمار الأخير في نعش لابورتا الإقتصادي

وفيات
وفيات الثلاثاء 4-11-2025أبو هديب ينعى مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق م. ناصر السعدونوفيات الاثنين 3-11-2025وفيات الأحد 2-11-2025آل العنبوسي ينعون الفقيد المرحوم الشيخ سالم أبو رمان