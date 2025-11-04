رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفداً من جمعية أغصان العطاء الخيرية

وطنا اليوم – التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، في الديوان الملكي الهاشمي، وفداً من جمعية أغصان العطاء الخيرية للسيدات من محافظة الزرقاء، حيث دار حوار شامل تناول المواقف الوطنية ومضامين النهج الملكي الهاشمي في قيادة مسيرة الإصلاح والتحديث، وترسيخ مكانة الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة.

وفي مستهل اللقاء، رحب العيسوي بالوفد، مؤكداً أن النهج الملكي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني يجسد رسالة قائد ملهم لا يخاف إلا الله، ويستمد قوته من التفاف أبناء شعبه حوله.

وأشار إلى أن هذا النهج قدم للعالم سرّ صمود الأردن وشجاعة قيادته، حيث يُعتبر المواطن الأردني أثمن ما يعتز به جلالته، وهذه العلاقة المتينة بين القيادة والشعب هي سر تجاوز الوطن لمختلف التحديات منذ نشأته.

وأكد العيسوي أن النهج الملكي الراسخ يقوم على الإرادة الوطنية الصلبة ووحدة الإيمان بالوطن، وهو ما يجعل الأردن ينمو رغم الصعاب ويواصل الدفاع عن قضاياه العادلة وعن مصالح الأمة.

وأضاف أن الأردن بقيادته الهاشمية سيبقى ثابتاً على مبادئه، مدافعاً عن الحق وصوتاً للضمير الإنساني، خصوصاً تجاه القضية الفلسطينية وما يجري في قطاع غزة، حيث أكد جلالة الملك أن الأردن سيبقى إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، مقدماً الدعم الإنساني والإغاثي والطبي لهم رغم التحديات.

كما أشار العيسوي إلى أن جلالة الملك يواصل بشرف وأمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، باعتبارها مسؤولية تاريخية وقانونية ودينية تكرّس الثبات على الحق والعدل.

وتناول العيسوي محاور التحديث الشامل التي يقودها جلالته في المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية، مؤكداً أن هذه الرؤية الملكية تشكّل مشروعاً وطنياً متكاملاً هدفه تمكين المواطن وتحسين مستوى معيشته، وتعزيز مكانة الأردن كأنموذج في الإصلاح والاستقرار.

كما أشاد بدور جلالة الملكة رانيا العبدالله في دعم التعليم وتمكين المرأة، وبجهود سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في تمكين الشباب وإطلاق برنامج خدمة العلم الذي يعزز قيم الانتماء والعطاء.

من جانبهن، عبّرت المتحدثات من وفد جمعية أغصان العطاء عن اعتزازهن بالقيادة الهاشمية، مؤكدات أن جلالة الملك يمثل رمز العز والفخر والكرامة، ومجدّدات تأييدهن للنهج الملكي في الإصلاح والتحديث، ومواقفه الشجاعة في دعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية .

كما أشدن بجهود جلالة الملكة رانيا العبدالله في تمكين المرأة، وسمو ولي العهد في دعم الشباب، وأكدن فخرهن بدور القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية في حماية أمن الوطن واستقراره.

واستعرضت رئيسة الجمعية وأعضاؤها أبرز أعمال الجمعية في مجال تمكين السيدات وتشغيلهن، مبينات أن الجمعية تسعى إلى دعم الجهود الرسمية في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع المحلي في محافظة الزرقاء.