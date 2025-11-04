بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفداً من جمعية أغصان العطاء الخيرية

15 ثانية ago
رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفداً من جمعية أغصان العطاء الخيرية

وطنا اليوم –  التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، في الديوان الملكي الهاشمي، وفداً من جمعية أغصان العطاء الخيرية للسيدات من محافظة الزرقاء، حيث دار حوار شامل تناول المواقف الوطنية ومضامين النهج الملكي الهاشمي في قيادة مسيرة الإصلاح والتحديث، وترسيخ مكانة الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة.
وفي مستهل اللقاء، رحب العيسوي بالوفد، مؤكداً أن النهج الملكي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني يجسد رسالة قائد ملهم لا يخاف إلا الله، ويستمد قوته من التفاف أبناء شعبه حوله.
وأشار إلى أن هذا النهج قدم للعالم سرّ صمود الأردن وشجاعة قيادته، حيث يُعتبر المواطن الأردني أثمن ما يعتز به جلالته، وهذه العلاقة المتينة بين القيادة والشعب هي سر تجاوز الوطن لمختلف التحديات منذ نشأته.
وأكد العيسوي أن النهج الملكي الراسخ يقوم على الإرادة الوطنية الصلبة ووحدة الإيمان بالوطن، وهو ما يجعل الأردن ينمو رغم الصعاب ويواصل الدفاع عن قضاياه العادلة وعن مصالح الأمة.
وأضاف أن الأردن بقيادته الهاشمية سيبقى ثابتاً على مبادئه، مدافعاً عن الحق وصوتاً للضمير الإنساني، خصوصاً تجاه القضية الفلسطينية وما يجري في قطاع غزة، حيث أكد جلالة الملك أن الأردن سيبقى إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، مقدماً الدعم الإنساني والإغاثي والطبي لهم رغم التحديات.
كما أشار العيسوي إلى أن جلالة الملك يواصل بشرف وأمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، باعتبارها مسؤولية تاريخية وقانونية ودينية تكرّس الثبات على الحق والعدل.
وتناول العيسوي محاور التحديث الشامل التي يقودها جلالته في المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية، مؤكداً أن هذه الرؤية الملكية تشكّل مشروعاً وطنياً متكاملاً هدفه تمكين المواطن وتحسين مستوى معيشته، وتعزيز مكانة الأردن كأنموذج في الإصلاح والاستقرار.
كما أشاد بدور جلالة الملكة رانيا العبدالله في دعم التعليم وتمكين المرأة، وبجهود سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في تمكين الشباب وإطلاق برنامج خدمة العلم الذي يعزز قيم الانتماء والعطاء.
من جانبهن، عبّرت المتحدثات من وفد جمعية أغصان العطاء عن اعتزازهن بالقيادة الهاشمية، مؤكدات أن جلالة الملك يمثل رمز العز والفخر والكرامة، ومجدّدات تأييدهن للنهج الملكي في الإصلاح والتحديث، ومواقفه الشجاعة في دعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية .
كما أشدن بجهود جلالة الملكة رانيا العبدالله في تمكين المرأة، وسمو ولي العهد في دعم الشباب، وأكدن فخرهن بدور القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية في حماية أمن الوطن واستقراره.
واستعرضت رئيسة الجمعية وأعضاؤها أبرز أعمال الجمعية في مجال تمكين السيدات وتشغيلهن، مبينات أن الجمعية تسعى إلى دعم الجهود الرسمية في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع المحلي في محافظة الزرقاء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:41

رئيس الوزراء يشارك في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة

14:37

أبو السعود يوعز بزيادة صهاريج المياه وسرعة انجاز محطة المعالجة في البربيطة

14:28

د. يزن قموه من عمان الأهلية يفوز بجائزة أخصائي البصريات 2025 – منطقة الخليج

14:03

بنك الاتحاد يفوز بجائزتين مرموقتين من “The Global Economics Awards” البريطانية لعام 2025

13:53

برشلونة يصر على حرق الأموال.. المسمار الأخير في نعش لابورتا الإقتصادي

13:44

حتى في البحر.. إسرائيل تبحث عن الهاتف المفقود

13:34

الفاو تحذر من كارثة إنسانية وزراعية غير مسبوقة في غزة

13:26

الضمان : بحث آلية جديدة لضمان حقوق العاملين في قطاع التعليم الخاص

12:21

الهلال الأحمر : رفح معزولة تماما عن المساعدات وتواجه مجاعة متفاقمة

12:06

السير: التدقيق على 153 ألف مركبة منذ بداية حملة الشتاء

12:02

الأردن يشارك بقمة السياحة العربية 2025 في لندن

11:55

أمير قطر يدعو لدعم إعادة إعمار غزة ووقف الحرب في السودان

وفيات
وفيات الثلاثاء 4-11-2025أبو هديب ينعى مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق م. ناصر السعدونوفيات الاثنين 3-11-2025وفيات الأحد 2-11-2025آل العنبوسي ينعون الفقيد المرحوم الشيخ سالم أبو رمان