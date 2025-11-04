د. يزن قموه من عمان الأهلية يفوز بجائزة أخصائي البصريات 2025 – منطقة الخليج

وطنا اليوم:تسلّم الأستاذ الدكتور يزن قموه، رئيس قسم علم البصريات في كلية العلوم الطبية المساندة بجامعة عمّان الأهلية، جائزة “أخصائي البصريات لعام 2025 – منطقة الخليج”، والمقدمة من منتدى أخصائيي البصريات في الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لجهود الدكتور قموه المتميزة في تطوير مهنة البصريات والارتقاء بمستواها المهني والعلمي على المستويين الإقليمي والعالمي، ولا سيّما في منطقة شرق المتوسط، حيث أسهمت إنجازاته الأكاديمية والبحثية في تعزيز مكانة التخصص وتبادل الخبرات الدولية في هذا المجال الحيوي.

وأعربت جامعة عمّان الأهلية عن فخرها بهذا الإنجاز الذي يُضاف إلى سلسلة النجاحات التي يحققها أعضاء الهيئة التدريسية، تأكيدًا على تميز الجامعة في مختلف المجالات العلمية والطبية.