الفاو تحذر من كارثة إنسانية وزراعية غير مسبوقة في غزة

13 ثانية ago
وطنا اليوم:أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” في تقريرها السنوي الذي نُشر اليوم الثلاثاء، أن أقل من 5 بالمئة فقط من الأراضي الزراعية في قطاع غزة ما زالت صالحة للزراعة، بعد تدمير أكثر من 80 بالمئة منها بفعل الحرب، محذّرة من كارثة إنسانية وزراعية غير مسبوقة في غزة.
وقالت المنظمة الأممية وفق موقعها الرسمي، إنّ قرابة 70 بالمئة من البيوت البلاستيكية الزراعية دُمّرت بالكامل، فيما تضررت غالبية الآبار، ما جعل الوصول إلى المياه شبه مستحيل، وأدى إلى انهيار شبه كامل في منظومة الإنتاج المحلي داخل القطاع.
وبينت أن غزة أصبحت تعتمد بشكل كامل على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتها الغذائية، محذرة من أن استمرار القيود على دخول الإمدادات الزراعية والوقود عبر المعابر سيقود إلى مجاعة واسعة خلال الأشهر المقبلة.
وأضافت أن 90 بالمئة من سكان غزة غير قادرين على الحصول على غذاء كافٍ، مشيرة إلى أن إنتاج الخضراوات والحبوب انخفض إلى أقل من نصف مستواه قبل عامين، في حين تعرّض قطاع الصيد البحري لتدمير واسع وتقييدات مستمرة حالت دون عمله الطبيعي.
وصنفت “الفاو” قطاع غزة ضمن أسوأ 4 أزمات غذائية في العالم خلال عامي 2024-2025، إلى جانب السودان واليمن وأفغانستان، داعية إلى استجابة طارئة متعددة القطاعات تشمل الأمن الغذائي والمياه والصحة والدعم النفسي، لتفادي انهيار إنساني شامل في القطاع


