الأردن يشارك بقمة السياحة العربية 2025 في لندن

وطنا اليوم:شارك أمين عام الوزارة يزن الخضير، مندوبا عن وزير السياحة والآثار، في أعمال قمة السياحة العربية 2025، التي نظمتها مؤسسة لندن العربية في العاصمة البريطانية لندن مساء أمس الاثنين، على هامش فعاليات معرض سوق السفر العالمي 2025 الذي يقام خلال الفترة من 4-6 تشرين الثاني الحالي.

وانطلقت الجلسة الافتتاحية للقمة تحت عنوان “تجسير التجارب السياحية العالمية والإقليمية: بناء روابط أصيلة بين الأسواق، والجسور الثقافية: السياحة بوابة الفرص بين الشرق الأوسط والمملكة المتحدة”، التي أدارتها نائب رئيس مجلس العموم البريطاني نصرت غني، بمشاركة المدير التنفيذي لهيئة “زوروا عمان” شبيب المعمري ورئيس بلدية ظفار الدكتور احمد بن محسن الغساني.

وقال الخضير، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة التي حضرها السفير الأردني في لندن منار الدباس، إن قطاع السياحة الأردني واجه خلال عامي 2024 و2025 تحديات كبيرة نتيجة حالة عدم الاستقرار الإقليمي التي أثرت على أنماط السفر إلى المنطقة، لافتا الى أن الأردن أثبت كعادته مرونته وقدرته على التعافي.

وأضاف إن” مشاركة الأردن في المؤتمرات السياحية الدولية تعكس حرص وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة على تعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة الإقليمية والعالمية”.

وأوضح أن مستقبل السياحة في الأردن واعد وسنواصل التطوير لضمان بقاء المملكة ضمن أفضل الوجهات السياحية الأكثر جاذبية حول العالم، مؤكدا حرص الوزارة على دعم المجتمعات المحلية وتعزيز أدوات الابتكار في السياحة ضمن خطط العام 2026.

وتناول المتحدثون خلال الجلسة، التحولات الثقافية والممارسات التي تشكل توجهات صناعة السياحة في الوقت الراهن، حيث سلط الخضير الضوء على مجموعة من التجارب السياحية الأردنية الرائدة، كما عرض خطط المملكة المستقبلية لتطوير القطاع السياحي، بما في ذلك إطلاق التطبيق السياحي الشامل (Super App) الذي يجمع مختلف الخدمات السياحية ضمن منظومة موحدة، ويضع المجتمعات المحلية في قلب التجربة السياحية.

من جانبه، تحدث المعمري عن الخطط والبرامج المستقبلية لهيئة “زوروا عمان”، التي تصب في جهة جذب السياحة العالمية للسلطنة، لافتا الى فرص تعزيز التعاون بين دول الشرق الأوسط وبريطانيا في العديد من قطاعات السياحة والسفر.

وفي ختام القمة، أقيم حفل توزيع جوائز لتكريم أبرز الجهات العربية في مجالات السياحة والضيافة، حيث تم تكريم الشركة الأردنية لإحياء التراث تقديرا لدورها الريادي في إثراء التجربة السياحية الأردنية، ومساعدة المجتمعات المحلية على مواجهة مختلف التحديات التي تواجه القطاع السياحي والمساهمة في توفير فرص عمل لسكانها.

يذكر أن معرض سوق السفر العالمي 2025 في لندن، الذي يقام للمرة الـ 35 ويجمع أكثر من 4000 عارض من أكثر من 180 دولة، سيشهد مشاركة نحو 45 ألف من رواد قطاع السياحة والسفر في العالم، حيث يعد منصة عالمية للتعريف بالوجهات السياحية العالمية وتعزيز التعاون بين الوزارات وهيئات السياحة والعملاء ووكلاء السفر في العالم.