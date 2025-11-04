الإغلاق الحكومي يشلّ الأجواء الأمريكية.. أزمة غير مسبوقة في حركة الطيران

وطنا اليوم:قال وزير النقل الأميركي شون دافي اليوم الاثنين إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستغلق نظام الطيران الأميركي إذا رأت أن الإغلاق الحكومي المستمر سيجعل السفر غير آمن.

وقال دافي لشبكة سي إن بي سي الأميركية “إذا رأينا أن الأمر غير آمن… فسنغلق المجال الجوي بأكمله ولن نسمح للناس بالسفر”، مشيرا إلى أن “هناك خطرا أكبر” يهدد الرحلات الجوية خلال الإغلاق المستمر.

وذكرت مصادر ملاحية أميركية أن 3.2 مليون راكب تأثروا بإلغاء وتأخر رحلات بسبب نقص المراقبين الجويين منذ بدء الإغلاق.

وكانت الرحلات الجوية قد تأخرت في مطارات الولايات المتحدة، أمس الأحد، بسبب النقص في عدد مراقبي الحركة الجوية، مع دخول الإغلاق الحكومي شهره الثاني.

وحذر دافي في حينه من أن المسافرين سيواجهون مزيدا من الاضطرابات في الرحلات الجوية كلما استمر مراقبو الحركة الجوية في العمل من دون رواتب.

وأكد أن “المراقبين يعملون لساعات إضافية لضمان سلامة النظام، وسنضطر إلى إبطاء حركة الطيران، وستحدث تأخيرات وربما إلغاءات للرحلات لضمان السلامة.”

وأعلنت إدارة الطيران الأميركية امس الاثنين وقف الحركة الجوية في مطار هيوستن الدولي بولاية تكساس بسبب نقص الموظفين وسط استمرار الإغلاق الحكومي لليوم الـ34.

وقالت مصادر ملاحية أميركية إن أكثر من 3 ملايين مسافر تأثروا بإلغاء الرحلات أو تأخرها بسبب نقص المراقبين الجويين.

وفي السياق، قالت صحيفة تكساس تريبيون إن المطارات الرئيسية بالولاية تشهد تأخيرا كبيرا للرحلات حيث ينتظر المسافرون لساعات بسبب نقص المراقبين الجويين وموظفي الأمن.

وأجبر الإغلاق الحكومي 13 ألف مراقب حركة جوية و50 ألف مسؤول من إدارة أمن النقل على العمل دون أجر.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، فإن الإغلاق الذي بدأ مطلع الشهر الماضي مع فشل الكونغرس وإدارة ترامب في تمرير مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة، بدأ يخلّف “موجات من الألم” عبر الاقتصاد الأميركي، مع تفاقم تأثيراته على العاملين والخدمات الحيوية.