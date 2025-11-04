بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. منوعات

د. محمد الهواوشة يترشح لمجلس التعليم في ولاية أوهايو: خطوة جديدة لخدمة المجتمع والتعليم

50 ثانية ago
د. محمد الهواوشة يترشح لمجلس التعليم في ولاية أوهايو: خطوة جديدة لخدمة المجتمع والتعليم

وطنا اليوم:في تجربة هي الأولى من نوعها بالنسبة لي، أعلن ترشحي رسميا لعضوية مجلس التعليم في ولاية أوهايو – الولايات المتحدة الأمريكية، واضعا نصب عيني هدفا واحدا هو الإسهام في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى مدارسنا ومجتمعاتنا التعليمية.

لطالما آمنت بأن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء الإنسان والمجتمع، وأن أي نهضة حقيقية تبدأ من المدرسة وتنضج في قاعات العلم والمعرفة. وانطلاقا من هذا الإيمان، جاءت رغبتي في خوض هذه التجربة الانتخابية، سعيا لأن أكون صوتا يعبّر عن حاجات الطلاب والأهالي والمعلمين على حد سواء، ويعمل على تحويل الأفكار إلى مشاريع واقعية تعود بالنفع على الجميع.

رؤيتي لمستقبل التعليم في أوهايو تقوم على عدة محاور رئيسية:

1. تحديث المناهج التعليمية لتواكب متطلبات العصر الرقمي وتزويد الطلاب بمهارات التفكير والإبداع والتكنولوجيا.

2. تمكين المعلمين من خلال التدريب المستمر وتقدير جهودهم باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء جيل واعٍ ومتعلم.

3. تحقيق العدالة التعليمية بين جميع المناطق، بما يضمن تكافؤ الفرص لكل طالب دون تمييز.

4. تعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع لضمان بيئة تعليمية متكاملة وصحية.

5. غرس القيم الإنسانية والانتماء الإيجابي لدى الطلبة ليكونوا قادة المستقبل المفعمين بروح المسؤولية والانفتاح.

هذه الخطوة تمثل بالنسبة لي بداية جديدة وفاتحة خير بإذن الله، فهي ليست مجرد حملة انتخابية، بل مشروع خدمة عامة يهدف إلى بناء جيل متعلّم، واعٍ، ومؤمن بقيمه ومجتمعه.

إن مشاركتي في هذه الانتخابات هي رسالة لكل مغترب عربي وأردني بأن الانخراط في العمل العام والمجتمعي هو حق وواجب في أي مكان نعيش فيه، وأن صوتنا يمكن أن يحدث فرقا حقيقيا حين يُستخدم لخدمة الناس والنهوض بالمجتمع.

أسأل الله أن يوفقني في هذه المسيرة، وأن تكون بداية خير لخدمة التعليم والمجتمع في أوهايو، والمساهمة في تقديم نموذج مشرّف لأبناء الجاليات العربية في الخارج.

د. محمد الهواوشة
مرشح لمجلس التعليم – ولاية أوهايو
الولايات المتحدة الأمريكية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:22

( 3 ) مليارات دينار فائض تأميني خلال (6) سنوات ذهبية للضمان

09:19

اجتماع إسطنبول يرفض أي وصاية على غزة: الحكم للفلسطينيين وحدهم

09:14

وفاة طفلة دهسا في الأغوار الشمالية

09:10

تحرك أميركي لتشكيل قوة دولية في غزة والاحتلال يخرق الاتفاق من جديد

09:07

الذهب دون 4000 دولار مع قوة العملة الأمريكية وتوقعات خفض الفائدة

01:04

تهنئة وتبريك للأخ والصديق الدكتور حمزه الموازره

22:56

وزير الصحة يلتقي مجلس نقابة الممرضين ويبدي تفهمه لمطالبه

21:44

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي آل العواد وآل عباد

20:35

حسَّان يلتقي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجيَّة القطري في الدَّوحة

20:27

الحكومة توضح إجراءات فصل التيار الكهربائي

20:14

النائب البدادوة يكتب: حين يمشي الملك بين شعبه.. نفهم من جديد كيف تُبنى الثقة بين الدولة والناس

20:10

تراجع عدد منتسبي الأحزاب إلى 85,287 حتى نهاية أيلول

وفيات
أبو هديب ينعى مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق م. ناصر السعدونوفيات الاثنين 3-11-2025وفيات الأحد 2-11-2025آل العنبوسي ينعون الفقيد المرحوم الشيخ سالم أبو رمانعشائر أبو رمان تنعي فقيدها الشيخ سالم أبو رمان “أبو صلاح”