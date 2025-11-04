د. محمد الهواوشة يترشح لمجلس التعليم في ولاية أوهايو: خطوة جديدة لخدمة المجتمع والتعليم

وطنا اليوم:في تجربة هي الأولى من نوعها بالنسبة لي، أعلن ترشحي رسميا لعضوية مجلس التعليم في ولاية أوهايو – الولايات المتحدة الأمريكية، واضعا نصب عيني هدفا واحدا هو الإسهام في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى مدارسنا ومجتمعاتنا التعليمية.

لطالما آمنت بأن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء الإنسان والمجتمع، وأن أي نهضة حقيقية تبدأ من المدرسة وتنضج في قاعات العلم والمعرفة. وانطلاقا من هذا الإيمان، جاءت رغبتي في خوض هذه التجربة الانتخابية، سعيا لأن أكون صوتا يعبّر عن حاجات الطلاب والأهالي والمعلمين على حد سواء، ويعمل على تحويل الأفكار إلى مشاريع واقعية تعود بالنفع على الجميع.

رؤيتي لمستقبل التعليم في أوهايو تقوم على عدة محاور رئيسية:

1. تحديث المناهج التعليمية لتواكب متطلبات العصر الرقمي وتزويد الطلاب بمهارات التفكير والإبداع والتكنولوجيا.

2. تمكين المعلمين من خلال التدريب المستمر وتقدير جهودهم باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء جيل واعٍ ومتعلم.

3. تحقيق العدالة التعليمية بين جميع المناطق، بما يضمن تكافؤ الفرص لكل طالب دون تمييز.

4. تعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع لضمان بيئة تعليمية متكاملة وصحية.

5. غرس القيم الإنسانية والانتماء الإيجابي لدى الطلبة ليكونوا قادة المستقبل المفعمين بروح المسؤولية والانفتاح.

هذه الخطوة تمثل بالنسبة لي بداية جديدة وفاتحة خير بإذن الله، فهي ليست مجرد حملة انتخابية، بل مشروع خدمة عامة يهدف إلى بناء جيل متعلّم، واعٍ، ومؤمن بقيمه ومجتمعه.

إن مشاركتي في هذه الانتخابات هي رسالة لكل مغترب عربي وأردني بأن الانخراط في العمل العام والمجتمعي هو حق وواجب في أي مكان نعيش فيه، وأن صوتنا يمكن أن يحدث فرقا حقيقيا حين يُستخدم لخدمة الناس والنهوض بالمجتمع.

أسأل الله أن يوفقني في هذه المسيرة، وأن تكون بداية خير لخدمة التعليم والمجتمع في أوهايو، والمساهمة في تقديم نموذج مشرّف لأبناء الجاليات العربية في الخارج.

د. محمد الهواوشة

مرشح لمجلس التعليم – ولاية أوهايو

الولايات المتحدة الأمريكية