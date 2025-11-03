بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

رئيس الوزراء يشارك في القمة العالميَّة الثانية للتنمية الاجتماعيَّة في الدَّوحة

24 ثانية ago
رئيس الوزراء يشارك في القمة العالميَّة الثانية للتنمية الاجتماعيَّة في الدَّوحة

وطنا اليوم:مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثَّاني، يشارك رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان في أعمال القمَّة العالميَّة الثانية للتنمية الاجتماعيَّة التي تستضيفها العاصمة القطريَّة الدَّوحة، والتي وصل إليها مساء اليوم الاثنين.
وتبدأ القمَّة، التي تشهد مشاركة دوليَّة واسعة، أعمالها يوم غدٍ الثُّلاثاء، بتنظيم من الأمم المتَّحدة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:49

الملك يزور المجلس القضائي الأردني ويوعز بتشكيل لجنة لتطوير القضاء

16:46

تمريض فيلادلفيا تواصل تألّقها الأكاديمي في مؤتمر عربي يعزّز البحث والابتكار الصحي

16:44

جامعة فيلادلفيا تعلن عن توفر بعثات دراسية

16:39

مذكرة نيابية تطالب بالعودة للتوقيت الشتوي فورا

16:29

القبض على رئيسة منظمة لحماية الاسرة في روسيا بتهمة غريبة

16:21

الجمارك تستعرض أثر ونتائج المشاريع الممولة أمام الجهات المانحة

16:16

وزارة الأوقاف تدعو إلى أداء صلاة الاستسقاء الجمعة المقبل

16:12

النواب يقر صيغة الرد على خطاب العرش

16:09

نتنياهو يرفض مشاركة تركيا في غزة ويعلن تغيير عقيدة الجيش

16:05

غزة و”وهم” وقف الحرب وانتهاء المجاعة…أية مسؤوليات على “ثلاثي الوساطة” و”مجموعة الثمانية”؟

15:59

بشرى للأردنيين.. انفراجة قريبة في ملف استيراد زيت الزيتون

15:28

أورنج الأردن تعزز مهارات الشباب عبر برامج تدريبية في مختبر التصنيع الرقمي

وفيات
وفيات الاثنين 3-11-2025وفيات الأحد 2-11-2025آل العنبوسي ينعون الفقيد المرحوم الشيخ سالم أبو رمانعشائر أبو رمان تنعي فقيدها الشيخ سالم أبو رمان “أبو صلاح”وفيات الجمعة 31-10-2025