رئيس الوزراء يشارك في القمة العالميَّة الثانية للتنمية الاجتماعيَّة في الدَّوحة

وطنا اليوم:مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثَّاني، يشارك رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان في أعمال القمَّة العالميَّة الثانية للتنمية الاجتماعيَّة التي تستضيفها العاصمة القطريَّة الدَّوحة، والتي وصل إليها مساء اليوم الاثنين.

وتبدأ القمَّة، التي تشهد مشاركة دوليَّة واسعة، أعمالها يوم غدٍ الثُّلاثاء، بتنظيم من الأمم المتَّحدة.