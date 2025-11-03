تمريض فيلادلفيا تواصل تألّقها الأكاديمي في مؤتمر عربي يعزّز البحث والابتكار الصحي

وطنا اليوم:شاركت كلية التمريض في جامعة فيلادلفيا، ممثلة بعميدها الدكتور عماد الجراح، عضو اللجنة التنفيذية للجمعية العلمية لكليات التمريض العربية، في مؤتمر “النهوض ببحوث الرعاية الصحية في المنطقة العربية نحو أجندة بحثية تمريضية تعاونية”، الذي عُقد في كلية رفيق الحريري للتمريض بالجامعة الأمريكية في بيروت، بتنظيم مشترك بين الكلية والجمعية العلمية لكليات التمريض العربية، وبمشاركة نخبة من عمداء وأساتذة التمريض وقادة المهنة من مختلف الدول العربية.

وهدف المؤتمر إلى تعزيز دور التمريض المتقدم في الرعاية الصحية، وتبادل الخبرات والمعارف بين القيادات التمريضية، وتطوير البحوث والممارسات القائمة على الأدلة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز مكانة التمريض العربي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتضمّنت فعاليات المؤتمر جلسات حوارية متخصصة تناولت موضوعات القيادة التمريضية والصحية، والتمريض المتقدم، وجودة الرعاية الصحية، بمشاركة أكاديمية واسعة من الأردن وعدد من الدول العربية.

وشهد المؤتمر حضورًا أردنيًا مميزًا تمثّل بمشاركة عدد من عمداء كليات التمريض الأردنية، وبحضور أمين عام مجلس التمريض الأردني الأستاذ الدكتور هاني النوافلة، الذي قدّم عرضًا تفصيليًا حول دور المجلس في تطوير مهنة التمريض في الأردن، مستعرضًا أبرز إنجازاته في مجالات امتحان مزاولة المهنة، وتطوير مستويات الاختصاص، وتفعيل مركز المحاكاة، مشيرًا إلى الدعم والتوجيهات المستمرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة منى الحسين المعظمة، رئيس المجلس، والتي أسهمت في ترسيخ موقع الأردن الريادي في مجالي التمريض والقبالة على مستوى الإقليم.

واختُتمت فعاليات المؤتمر بكلمة للدكتورة سمر نور الدين، عميدة كلية رفيق الحريري للتمريض، التي قدّمت خارطة طريق بحثية عربية أكدت من خلالها أهمية استمرار التعاون الإقليمي وتعزيز الشراكات البحثية وتحويل نتائج الدراسات إلى سياسات وممارسات واقعية تسهم في تطوير الرعاية الصحية في المنطقة.

وعلى هامش المؤتمر، عُقد الاجتماع الرابع والعشرون للجمعية العلمية لكليات التمريض العربية، حيث قدّم أمين عام الجمعية الدكتور حسن أبو الرز عرضًا تناول فيه إنجازات الجمعية خلال الفترة الماضية، وناقش المشاركون – بحضور أمين عام مجلس التمريض الأردني وأعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية وعدد من عمداء كليات التمريض في الوطن العربي – سبل تعزيز دور الجمعية في دعم البحث العلمي والارتقاء بمستوى مهنة التمريض في العالم العربي.