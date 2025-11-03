أورنج الأردن تعزز مهارات الشباب عبر برامج تدريبية في مختبر التصنيع الرقمي

وطنا اليوم:في إطار جهود أورنج الأردن المستمرة لإحداث أثر إيجابي على المجتمع ودعم الشباب، اختتم مختبر التصنيع الرقمي التابع لمركز أورنج الرقمي مجموعة برامج تدريبية مبتكرة تهدف إلى تمكين الطلاب من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، وتعزيز مهاراتهم التقنية التطبيقية، ما منحهم فرصة لاكتساب خبرات عملية تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل.

وضمن هذه البرامج التدريبية، نفذ المختبر تدريباً مكثفاً لتصنيع روبوتات السومو على مدار شهر كامل، بمشاركة أكثر من 50 طالبةً وطالباً من مختلف الجامعات الأردنية، وتأهيل 8 فرق لصناعة روبوتاتها الخاصة والمنافسة في المسابقة التي نظمتها جامعة الحسين التقنية. وشمل التدريب جلسات متخصصة في التصنيع الرقمي، التصميم الميكانيكي، واستراتيجيات البرمجة، إلى جانب تقديم نصائح عملية وتقنية، تحت إشراف خبراء ومهندسين متخصصين.

وعلى صعيد آخر، نفّذ في المختبر برنامج دعم مشاريع التخرج الذي استمر لمدة أربعة أشهر، ما أتاح للطلاب فرصة تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع تقنية قابلة للتنفيذ في مجالات الروبوتات، الذكاء الاصطناعي والتعلم المعزز، الدرون، والروبوتات الجراحية. وساهم هذا البرنامج في صقل المهارات التطبيقية للطلاب وتمكينهم من ابتكار حلول متوافقة مع متطلبات السوق المحلي والدولي.

وأكدت أورنج الأردن أن هذه المبادرات تعكس التزامها بالاستثمار في قدرات الشباب وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين التعليم العملي والابتكار، بما يسهم في بناء جيل جديد من المبدعين والقادة في مجال التصنيع الرقمي والتقنيات الحديثة، ويعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا.

لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo