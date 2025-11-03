بنك القاهرة عمان
3 نوفمبر 2025
تمريض فيلادلفيا تستقبل طلبتها المستجدين للفصل الدراسي الأول 2025/2026

وطنا اليوم:أقامت كلية التمريض في جامعة فيلادلفيا، مؤخرًا، حفل استقبال لطلبتها المستجدين بمناسبة التحاقهم بالكلية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2025/2026، بحضور عميد الكلية الدكتور عماد الجراح، ورئيس قسم التمريض الدكتور طلال بني أحمد، وعدد من رؤساء اللجان وأعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.
وأكد الدكتور الجراح في كلمته خلال الحفل أهمية الدور الذي يضطلع به طلبة التمريض في العملية التعليمية، مشيدًا باختيارهم لهذه المهنة الإنسانية النبيلة التي تقوم على العطاء والمسؤولية والرعاية، داعيًا إياهم إلى استقبال عامهم الدراسي الجديد بروح التفاؤل والاجتهاد، مؤكدًا ضرورة التواصل المستمر مع المرشدين الأكاديميين لتحقيق التميز العلمي والمهني.
من جانبه، أوضح رئيس قسم التمريض الدكتور طلال بني أحمد أن الكلية تعتمد خطة دراسية منهجية تهدف إلى الارتقاء بمهنة التمريض لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، مؤكدًا أهمية الالتزام بالخطة الاسترشادية، مشيرًا إلى أن الكلية تسعى إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها المبنية على ثلاثة محاور رئيسية هي التعليم والتعلم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع
كما قدّم رؤساء اللجان الأكاديمية في الكلية كلمات تعريفية تضمنت عرضًا للتعليمات والأنظمة الجامعية، وأهمية الالتزام بالسلوكيات المهنية الرفيعة والأخلاق الجامعية، والتعاون بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية. وتم التأكيد على ضرورة المواظبة على حضور المحاضرات ومراجعة المرشدين الأكاديميين باستمرار لمتابعة القضايا الأكاديمية والإرشادية، بما يسهم في بناء بيئة تعليمية فاعلة بالتعاون مع عمادة الكلية ورئاسة الجامعة.


