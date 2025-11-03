عيد : سنرفع أجور الحلاقة وسيكون السعر حسب المحافظة

وطنا اليوم:قال نقيب الحلاقين الأردنيين محمود عيد، اليوم الأحد، إن النقابة تسعى لتحديد أسعار الحلاقة بحيث تختلف من محافظة إلى أخرى.

وأوضح عيد أن الحلاقين في المملكة يطالبون برفع الأسعار، مشيراً إلى أن الزيادة لن تكون موحدة، بل ستُحدد وفق المنطقة، فمثلاً ستكون تسعيرة الحلاقة في عمّان الغربية مختلفة عن عمّان الشرقية. وأضاف أن التسعيرة الجديدة ستكون معتمدة ورسمية في جميع المحافظات.

وبيّن أن عطلة يوم الاثنين ستكون إلزامية للحلاقين، بهدف تعزيز تواصلهم مع عائلاتهم وضمان حصولهم على قسط كافٍ من الراحة، مؤكداً أن هذه الخطوة ستُسهم أيضاً في تنشيط حركة العمل يوم الأحد.

كما دعا عيد وزارة العمل إلى وقف العمالة الوافدة عن العمل في مهنة الحلاقة، مؤكداً أن هذه المهنة تُعد من المهن المغلقة للأردنيين فقط.