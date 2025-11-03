بنك القاهرة عمان
الأرض على موعد مع أكبر قمر في العام مساء الأربعاء

3 نوفمبر 2025
الأرض على موعد مع أكبر قمر في العام مساء الأربعاء

وطنا اليوم:تشهد السماء في 5 / تشرين ثاني – نوفمبر الجاري، ظهور قمر عملاق يُعرف باسم قمر القندس، عندما يقترب القمر من الأرض إلى نحو 356,400 كيلومتر فقط، ليبدو أكبر وأكثر إشراقا من المعتاد.
ويبلغ القمر ذروته عند الساعة 11:16 مساء بتوقيت أوروبا الوسطى، ويمكن مشاهدته بوضوح في المناطق ذات السماء الصافية بعيدا عن أضواء المدن.
ويُعرف قمر نوفمبر باسم قمر القندس في أمريكا الشمالية، حيث كانت القنادس تبني سدودها استعدادا للشتاء، فيما يُطلق عليه في أوروبا قمر الضباب إشارة إلى طقس الخريف الكثيف.
ويتزامن هذا المشهد الفلكي مع زخات شهب التورايد الجنوبية التي تبلغ ذروتها في الليلة ذاتها، لتمنح مراقبي السماء عرضًا مزدوجًا من الضوء والحركة.
وفي العام 2025 ظهر قمر عملاقة في 7 أكتوبر وهو قمر الحصادين، ويظهر قمر القندس، في 5 نوفمبر يليه آخر أقمار العام في 4 ديسمبر وهو ما يعرف بالقمر البارد.


