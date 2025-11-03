التخطيط والتنفيذ

أ. د. مصطفى عيوط

في لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم مع أبناء شعبه في محافظة الكرك الابيه قال جلالة الملك

“التخطيط الجيد دائما مطلوب ولكن الأهم هو التنفيذ على الأرض)

واعتقد بان هذا التوجيه السامي هو الحل الامثل والذي يجب أن يحفظه كل مسؤول عن ظهر قلب

والتخطيط اولا هو المبدأ الأول في الإدارة والتخطيط يتطلب العمل بكفاءه وإنجاز والاستماع الى الآراء والابحاث والقدرة على التنفيذ إداريا وماليا اي العمل والانجاز وليس تصريحات (سنعمل ‘سنقوم)فالادارة الناجحه تلغي حرف السين وتعلن عن خطه تنفيذ بعد دراستها لمشروع ما في مكان ما كما وجه جلالة الملك الحكومه في إنشاء مشروع تلفريك في الكرك لأهميته السياحيه للمنطقه وكان جواب رئيس الحكومه الدكتور جعفر حسان واضحا بأن المشروع سينفذ خلال عام ونصف

فالتخطيط الجيد والتنفيذ الناجح المطلوب يعزز ثقة المواطن بالدوله ويجعل اي مسؤول متابعا شعبيا وإعلاميا لأن المكان اي الموقع لاي مسؤول في أي مكان ليس مزرعه له للواسطات والشعبويات والإرضاءات لمتنفذين بل هو لجميع أبناء الوطن ومن حق المواطن النقد البناء واي مسؤول واي حكومه قويه تشجع النقد البناء وتدعمه لأنها تعرف مصدر الخلل وأسبابه وتعمل على معالجته فالاعلام المهني يتابع الانجازات الكثيره ويشير إلى مصدر الخلل اما المسؤول الذي يهرول غضبا لمجرد نقد بناء أو كشف أعماله وقراراته فلا يستحق أن يكون في موقعه

وفي رأيي بأن توجيهات جلالة الملك يجب أن توضع مكتوبة ببرواز على مكاتب المسؤولون في الوزارات والمؤسسات والدوائر والجامعات حتى يشارك الجميع في التقييم والنقد البناء وايضا في إبراز الانجازات والإيجابيات

ولهذا في رأيي فان الاوان لهندرة اداريه جذرية قائمه على تنفيذ توجيهات جلالة الملك فوجه في وقت سابق

(الإدارة الحصيفه التي تستطيع تحقيق الأهداف بجديه وبكلفة أقل وزمن أقصر هي الإدارة الحصيفه التي تقوم على إيجاد مؤسسات متخصصه فاعله تعمل بروح الفريق الواحد وتتوفر لها قيادات اداريه كفؤه نزيهه تقدم الصالح العام على اي اعتبار آخر وتتصف بالعداله والمبادرة والإبداع وتركز على العمل الميداني وتتصدى للمعاضل قبل وقوعها أو حين يكون من السهل التعامل معها قبل أن تتفاقم )

وفي رأيي بأن أي مسؤول بدءا من رئيس الوزراء والوزراء والمدراء العامون ورؤساء الجامعات ومدراء المؤسسات عليهم دور في التخطيط الناجح والكف عن تصريحات من بعض المسؤولين التي تثير الناس والتركيز على التنفيذ للخطط والاستماع الميداني كما يوجه جلالة الملك فأنا اتجول والتقي فالاردن حقق ويحقق إنجازات هائله في كافة الميادين التنموية وفي كافة المناطق

واعتقد بان أولوية المواطن أيضا أمور حياته من زيادة الرواتب للعاملين والمتقاعدين فلم تحصل زيادة منذ سنوات وإيجاد الحلول للبطاله وتشجيع ومتابعة المستثمرين وإيجاد حلول لقضاياهم على الواقع واقترح زياره مفاجئه للمناطق الحره في الزرقاء والاستماع إلى التجار والصناعيين والاستماع إلى آراء الناس والخبراء عن التوجيهي الجديد واراء الخبراء عما يدور في جامعات ومؤسسات ودوائر

فهناك إنجازات وهناك اراء تنتقد نقدا بناء والأهم بأن جلد الذات لا يجوز اطلاقا

فالمسؤؤل هو وجد للخدمه وليس لإغلاق بابه أو عدم التواصل مع الجميع وبعض المسؤولين تستطيع رؤية جلالة سيدنا قبل الوصول إليه او وجود مقاسم أو موظف في مكتبه لا يرد أو ترد المسؤول في اجتماع أو مسافر

فالمسؤؤل الذي يسافر عليه أن يقدم تقريرا للدوله عن إنجازه وعمله ويتم متابعة ما عمله والغاءالمياومات التي يحصل عليها

فجلالة الملك قدوه لاي مسؤول أن يبين للناس عن سفره للخارج فقال جلالة الملك لأبناء شعبه الوفي في الكرك ولكل أسرته الاردنيه الواحده المتحده خلف ومع قيادة جلالة الملك الحكيمه العادله ويعمل جلالته ليل نهار للأردن والامه وفلسطين والقدس فقال

(فقال جلالته عن جولاته الدوليه خلال الفترة الماضية ركزت على حماية مصالح الاردن والدفاع عن قضايا الامه وأشار جلالته إلى زيارات العمل الخارجيه ومتاعبها مؤكدا أن التواصل مهم بسبب تحديات الإقليم فضلا عن دوره في فتح فرص اقتصاديه للمملكه وقال جلالته (صوت الاردن مسموع)

حمى الله جلالة الملك قائدا تاريخيا شجاعا بالحق وسيبقى الاردن بقيادته نموذجا للأمن والاستقرار والنماء فجلالته مع الشعب والى الشعب دائما وابدا ونحن في نعمه الكل يعرفها وواجبنا المحافظة عليها

للحديث بقيه