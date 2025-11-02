هيئة إدارية جديدة لجمعية مكاتب استطلاع الموقع برئاسة الرمحي

وطنا اليوم – انتخبت الهيئة العامة لجمعية أصحاب مكاتب استطلاع الموقع وفحص المواد بنقابة المهندسين هيئة إدارية جديدة للجمعية بالتزكية برئاسة المهندس لؤي الرمحي.

وفاز بعضوية الهيئة الإدارية الجديدة للجمعية كل من م.أسامة الفارس وم.فراس فوده وم.منير يونس حسين وم.احمد نايف ابو الهيجاء وم. تيسير محمد عبد الجليل وم. ياسمين ابو طوق – عن العاملين.